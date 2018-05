Komesar MUP-a HNK naredio je da se zaustavi konvoj sa migrantima na izlazu iz Konjica.

Haotična situacija u konvoju sa izbjeglicama. Ni sami policajci ne znaju šta da rade. Jedan od njih je kazao kako iz minute u minutu dobivaju drugačije naredbe. Konvoj u policijskoj pratnji trenutno ide ka Ivan-sedlu.



Kako javlja novinar Avaza koji se nalazi u Donjem Selu kod Konjica zajedno sa migrantima, Vlada HNK navodno je jutros donijela odluku da se izbjeglice vrate u Sarajevo.



Konvoj sa izbjeglicama mora napustiti područje HNK, a ukoliko to ne urade, rečeno im je da će intervenirati Specijalna jedinica MUP-a.



Konvoj će se vratiti na Ivan-sedlo, na dio koji pripada Kantonu Sarajevo.



Podsjećamo, oko 8.30 MUP KS je dopratio migrante do tunela Ivan gdje su konvoj trebali preuzeti pripadnici MUP-a HNK i osiguravati ga do Salakovca.

