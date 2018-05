Džamija Fethija u Bihaću, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i jedna od rijetkih europskih islamskih bogomolja u gotičkom arhitektonskom stilu, zahtijeva sveobuhvatnu rekonstrukciju jer se to nije radilo više od vijeka i pol, a posebno je ugrožena njena munara koja je znatno oštećena u posljednjem ratu u BiH s obzirom na to da je nekoliko puta bila pogođena granatom.

Foto: Anadolija

Abdul-Aziz Nuspahić, imam džamije Fethija, u razgovoru za Anadolu Agency (AA) navodi kako nije stručan da kaže šta sve zahtijeva rekonstrukciju na džamiji, ali na osnovu onoga što su njima u Islamskoj zajednici u Bihaću rekli iz Zavoda za kulturno-historijsko naslijeđe Unsko-sanskog kantona, da je možda ovog trenutka najkritičnija munara džamije.



"Munara je dosta stradala u ratu. Ima dosta pukotina i po mom laičkom mišljenju smatram da bi to trebalo hitno odraditi. Mada ima nekih pukotina u oba zida koja se nalaze paralelno. U tom smislu trebala bi neka detaljna, stručna analiza da pokaže šta bi to trebalo sve da se uradi na džamiji, a šta ne", naveo je efendija Nuspahić.



Naglasio je da je džamija Fethija ugroženi nacionalni spomenik BiH i apelovao na sve nadležne institucije da dođu i utvrde u kakvom stanju je ova džamija.



"Džamija zahtijeva u ovom momentu, na samo u ovom, nego je to trebalo i u prijašnjim vremenima obaviti, detaljnu rekonstrukciju da ne bi dolazilo do daljnjih i većih oštećenja", poručuje efendija Nuspahić.



Dok čeka detaljniju obnovu i rekonstrukciju, zahvaljujući angažmanu njenog imama i džemata, odnosno Islamske zajednice u Bihaću, džamija Fethija uređena je i osvježena pred ovogodišnji ramazan.



"Mi smo okrečili džamiju, prali smo tepihe. Gledamo da nam bude lijepo i čisto tijekom mjeseca ramazana", ističe efendija Nuspahić.



Istakao je da džemat koji okuplja vjernike u džamiji Fethija tokom ramazana ima u planu sprovođenje uobičajnih aktivnosti, pored dnevnih namaza, planirano je učenje mukabela na sabah-namazu i ikindija-namazu.



"Uobičajno, idu teravije u svom terminu. Gledat ćemo da pravimo neka druženja za mlade vikendom poslije teravih-namaza. Možda i neka dnevna druženja, ko bude zainteresiran zbog posta. To budu uobičajne ramazanske aktivnosti. I sve ono drugo što dođe, a posebno 17. noć ramazana Lejletu-l- Bedr, Noć bitke na Bedru i 27. noć ramazana Lejletu'l-kadr, kada se izvode redovni programi. Ima tu još nekih usputnih dogovaranja o nekim aktivnostima tako da je to malo i nepredvidivo", kaže efendija Nuspahić.



Osim u vjerske, džamija Fethija u Bihaću u posljednje vrijeme sve više služi i u turističke svrhe, jer je postala nezaobilazno mjesto za sve posjetioce koji dolaze u Bihać.





