Iz Parka “Omladinske radne brigade 7 Sekretara SKOJ-a” u Velikoj Kladuši u prijepodnevnim satima uklonjeno je migrantsko šatorsko naselje sa oko 120 osoba, kojeg su isti samovoljno postavili što je protivno odredbama tačaka 9., 11., i 15., člana 88. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, br. 4/10 i 6/11).

Foto: Radio Velika Kladuša

S obzirom na nezainteresiranost države da bilo šta učini po pitanju rješavanja smještaja i pomoći migrantima, a imajući u vidu činjenicu da isti borave u Parku u nehigijenskim uslovima i zbog bojazni od izbijanja i širenja neke zarazne bolesti, Načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić donio je odluku da migrante izmjesti na zemljište u vlasništvu lokalne zajednice u blizini grada.



Na lokaciji u Trnovima migrantima su na raspolaganju pitka voda, sanitarni čvor i električna energija putem agregata, a imaju na raspolaganju i veću površinu za podizanje šatora.



Sve aktivnosti oko premještaja migranata realizirane su uz pomoć javnih preduzeća „Komunalije“ i „Vodovod i kanalizacija“, te uz asistenciju i podršku Četvrte Policijske uprave i Policijske stanice Velika Kladuša.



Pored migranata koji su boravili u Parku, na ovu lokaciju tokom dana i narednih dana očekuje se i dolazak ostalih migranata koji su se naselili na drugim lokacijama u Velikoj Kladuši. Nezvanične procjene govore da na području Velike Kladuše ima između 600 i 700 migranata.



Recimo i to da je, odmah nakon izmještanja migranata Higijensko-epidemiološka služba velikokladuškog Doma zdravlja izvršila dezifenkciju kompletne površine Parka.



Iz Općine Velika Kladuša i IV Policijske uprave apeliraju na građane i nevladine organizacije da ukoliko žele pomoći migrantima u prehrani, odjeći i obući ili na bilo koji drugi način da to ubuduće čine na novoj lokaciji u Trnovima, piše Radio Velika Kladuša.



“Iz Sarajeva nam šalju problem, a ništa nisu preduzeli da on bude riješen. Uprkos prevelikoj neizvjesnosti i šutnji o migrantskoj krizi, ono što BiH nije uradila, mi jesmo iako nam to nije obaveza. Sve institucije su zakazale”, poručio je načelnik Abdić. Također je dodao da će općina budžetskim sredstvima neplanirano finansirati sve ove radnje i kupovinu neophodnih sredstava za stvaranje uvjeta za boravak i premještaj migranata. “Za sve buduće aktivnosti potrebna je pomoć nadležnih, te međunarodnih organizacija”, zaključio je načelnik Abdić.



