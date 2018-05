Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije aktivisti Sarajevskog otvorenog centra okupili su se ispred Federalnog parlamenta gdje su istakli da su LGBT osobe BiH najviše izložene nasilju u porodici i školama.

arhiv / 24sata.info

Svaka četvrta LGBTI osoba trpi nasilje u nekom trenutku svog života. Najviše se to dešava transrodnim osobama jer ih dvije trećine dožive nasilje.



To je pokazao ovogodišnji Rozi izvještaj koji je ovom prilikom predstavljen.



- Negativan trend rasta broja slučajeva nasilja u porodici i međuvršnjačkog nasilja nastavio se u protekloj godini. Od 31 dokumentovanog slučaja radilo se o verbalnom nasilju pa čak i o progonu osoba – izjavila je rukovoditeljica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru Vladana Vasić.



Također, utvrđeno je da izostaju konkretan institucionalni plan za suzbijanje međuvršnjačkog nasilja i razvijanje inkluzivne i tolerantne obrazovne sredine, koja bi uključivala i LGBTI perspektivu.



I dalje LGBTI osobe malo vjeruju u institucije, posebno policiju i tužilaštvo, dok najviše zabrinjava trend ograničavanja slobode okupljanja LGBTI osoba raznim administrativnim preprekama na lokalnom i kantonalnom nivou.



- To bi moglo ozbiljno narušiti i smanjiti prostor za rad organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba, te LGBTI aktivista. Zato predlažemo edukaciju u osnovnim i srednjim školama kako bi se znali nositi sa problemima vršnjačkog nasilja, a pogotovo ono koje se dešava na osnovu seksualne orijentacije - kazala je izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.



Pored problema ukazala je da je u protekle tri godine došlo do unapređenja pravnog okvira u cilju osiguranja ravnopravnosti LGBT osoba, te je imenovana kontakt-osoba za krivična djela počinjena nad LGBT osobama.



- Imenovanje kontakt-osobe u Kantonalnom tužilaštvu KS- a, a u vezi s izvršenjem krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta (SORI), znači da LGBTI osobe koje su bile izložene nasilju mogu otići direktno u Tužilaštvo i prijaviti slučajeve nasilja imenovanoj tužiteljici – rekla je Bošnjak.



Osim toga, na okupljanju danas je poručeno da bh. institucije, kao i entiteti, imaju obavezu regulisanja života istospolnih zajednica. To je određeno u Ustavu, gdje stoji da se mora primjenjivati Evropska konvencija o ljudskim pravima.



Za sada transrodne osobe u BiH diskriminisane su u mnogim oblastima života zbog svog rodnog identiteta i rodnog izražavanja, te ostavljene da se konstantno suočavaju s pravnim vakuumom koji postoji u oblasti regulacije pravne promjene spola.

(FENA)