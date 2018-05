U ovom trenutku nema spremnih posmrtnih ostataka za kolektivnu dženazu u Prijedoru koja bi trebala biti 20. jula ove godine, izjavila je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić.

Lejla Čengić / 24sata.info

"U Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom Mostu nalaze se posmrtni ostaci preko 400 žrtava. Mali broj ima DNK nalaz i moguće je da porodice dođu, identificiraju i odluče se za ukop. Očekivali smo da će 135 žrtava koje su prošle godine ekshumirane na Korićanskim stijenama biti identificirane do ove dženaze. Međutim, sada je sigurno da neće biti identificirani", potvrdila je Čengić.



Kako je kazala, neće biti spremni do kolektivne dženaze ove godine jer nakon što stignu DNK nalazi oni moraju uraditi reasocijaciju odnosno sklapanje posmrtnih ostataka jer je riječ o sekundarnoj masovnoj grobnici.



"I kada dođu svi DNK nalazi trebat će duži vremenski period da se urade reasocijacije. Među ovih 135 posmrtnih ostataka ima i 86 lobanja pa očekujemo najmanje 86 identiteta. Nadamo se da ćemo ih identificirati do zajedničke dženaze naredne godine", istakla je Čengić.



Naglasila je da do ovog trenutka nije stigao nijedan DNK nalaz kada su u pitanju ekshumirani posmrtni ostaci sa Korićanskih stijena. Porodice žrtava sa Korićanskih stijena, navela je Čengić, koje godinama tragaju za kostima najmilijih, nisu zadovoljne brzinom kojom se provode identifikacije.





(AA)