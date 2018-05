Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode i uklanjanja vozila, normalizovano je saobraćanje na magistralnom putu M-17 Mostar-Čapljina kod mjesta Počitelj.

Na putevima u BiH jutros se saobraća uz povoljne vremenske uvjete i slabiji promet vozila. S obzirom da meteorolozi i za danas najavljuju moguće padavine, savjetuje se opreznija vožnja, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.



Za danas je najavljen početak radova na rekonstrukciji kolovoza na regionalnom putu R-455a Živinice-Zelenika u naselju Ciljuge, zbog čega će i naredna dva dana od 08.00 do 18.00 sati na tom lokalitetu biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravci.



Zbog radova na deminiranju terena, radnim danima od 08.00 do 16.00 sati na M-14.1 Donji Svilaj-Bosanski Brod(naselje Struge) dolazi do polusatnih obustava saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo) preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Na magistralnom putu M-14 Srbljani-Bosanska Krupa zbog neophodnih sanacionih radova (saniranje škarpi i kosina) saobraća se jednom trakom, uz povremene kraće obustave.



Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnim putevima M-14.2 Resanovci-Drvar (urušavanje potpornog zida) i M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (radovi na izgradnji pješačke staze).



Na magistralnom putu Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sijeračke Stijene saobraća se jednom trakom.



Zbog mogućih sitnijih odrona skrećemo pažnju na puteve: Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Donji Vakuf-Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

