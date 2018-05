Danas je u radnoj posjeti Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, boravio ministar sigurnosti Dragan Mektić, koji je tom prilikom obišao smještajni centar za migrante, a nakon toga se sastao s predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona i Gradske uprave s kojima je razgovarao o mogućnostima i načinima rješavanja problema migrantske krize u ovom dijelu BiH.

Dragan Mektić / 24sata.info

Mektić je u izjavi za medije potvrdio da se radi o ozbiljnom problemu koji je nastao kao posljedica nelegalne migrantske krize, čiji je posljednji val najviše zahvatio područje Unsko-sanskog kantona.



"Smatrao sam da je to problem kojeg sve zemlje kroz koje migranti prolaze trebaju zajedno da rješavaju. Nažalost, mi nismo naišli na razumijevanje drugih zemalja i morali smo sami donijeti neke drastične mjere. Zaključili smo da je trenutno jedino moguće rješenje ojačavanje granica istočnog dijela Bosne i Hercegovine, jer mi ne možemo dozvoliti da se nezakonite migracije dalje odvijaju osim da mi upravljamo njihovim procesima. Drugi zaključak je da ovim ljudima koji su već ušli u našu zemlju i tu se nalaze, pružimo jedan human boravak dok se konačno ne riješi njihov status. U Sarajevu ćemo ubrzo rasformirati šatorsko naselje, a nećemo migranitima dozvoliti ni ovdje, u Unsko-sanskom kantonu da oni određuju gdje će i na koji način će boraviti", kaže ministar Mektić



Prema informacijama Ministarstva sigurnosti BiH, u prva četiri mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo oko 4.500 migranata, od čega ih je oko 70% napustilo BiH. Također, prema procjenama ovog ministarstva, najveća koncentracija migranta je u Sarajevu i Unsko-sanskom kantonu.



"Prema evidenciji MUP-a USK, ovdje trenutno boravi 650 migranta, što predstavlja polovinu od njihovog ukupnog broja u Bosni i Hercegovini. Mi do sada nismo imali puno prostora da rješavamo ove probleme, osim sa humanitarnog i zdravstvenog aspekta. Ono što smo danas zaključili jeste da se objekata nedovršenog doma penzionera mora zatvoriti i oni tu ne mogu boraviti a trenutno tamo boravi oko 90 migranata, a jučer ih je iz Velike Kladuše pristiglo još 40. Mi smo zajedno zaključili da se oni moraju iseliti iz urbanih centara jer tu ne mogu boraviti. Taj centar prihvatni će najvjerovatnije biti na relaciji između Bihaća i Velike Kladuše, radi lakše kontrole njihovog kretanja", istako je premijer Husein Rošić i dodao kako se građani ne osjećaju sigurno jer migranti nisu stavljeni pod kontrolu.



Gradonačelnik Šuhret Fazlić je na neki način razočaran odnosom viših instanci vlasti koje, kako je istakao, smatraju da se Bihać sam treba s tim nositi, što, po njemu, implicira na to da cijeli sistem ne funkcioniše dobro.



"Mi u Bihaću ni na koji način ne možemo uticati na dolazak migranata ovdje i mi s njihovim dolaskom ovdje imamo humanitarni i sigurnosni problem. Ovaj humanitarni dio građani Bihaća nekako zasad sami rješavati ali ovaj sigurnosni dio treba da preuzmu više institucije. Tražimo rješenje za kolektivni smještaj koji bi bio u nadležnosti Ministarstva sigurnosti, smjesti negdje van Bihaća kako bi se smanjio pritisak na ovaj grad“ istakao je gradonačelnik Fazlić.



Prema riječima Peter van der Auweraert, Međunarodne organizacije za migracije (IOM) će priskočiti u pomoć lokalnim vlastima i ovih dana su već donirali određenu opremu za đački dom u kojem su migranti trenutno smješteni, a već su uspostavili mobilni tim u Bihaću, gdje će uskoro otvoriti i ured.



"Možda sada na početku ova situacija izgleda vrlo teška i da nije moguće s njom upravljati i kontrolirati je. Međutim, ako pogledamo primjer Republike Srbije, gdje su brojevi migranta bili i već nego ovdje, malo po malo sve se stavlja pod kontrolu i da se može upravljati tokovima migracija kako one ne bi predstavljale opasnost za lokalno stanovništvo. Želio bih da pohvalim građane Bihaća, volontere, Crveni križ, državne i nevladine službenike, ljekare i domove zdravlja, što su vrlo brzo i efikasno pružili utočište i pomoć migrantima, takva praksa se ne viđa u drugim evropskim zemljama", istakao je.



