Od početka godine više od 4.200 migranata ušlo je u BiH i još dolaze, a u ovoj godini njih više od 3.300 zatražilo je azil u BiH, odnosno uputilo zahtjev za međunarodnu zaštitu, izjavio je Srni direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić.

Slobodan Ujić / 24sata.info

"Dnevni priliv ilegalnih migranata unazad 20 dana je između 80 i 150, a nije riječ samo o sirijskim izbjeglicama. Sirijaca je između 25 i 30 odsto, odnosno od ukupnog broja, njih je 847. To je evidencija po njihovom izjašnjenju, jer niko od njih nema nikakve identifikacione dokumente. Registrujemo ih, uzmemo im biometrijske otiske i pokušamo utvrditi način i pravac kretanja od Grčke do ulaska u BiH", kaže Ujić.



On je naveo da su po brojnosti iza Sirijaca državljani Pakistana kojih je nešto više od 700, te slijede Libijci, Avganistanci, Iranci i Iračani, a riječ je o državljanima više od 40 država.



"Uspjeli smo da prema sporazumu o readmisiji vratimo 350 lica u zemlje okruženja, u Srbiju i Crnu Goru. Dobrovoljno ih se vratilo 140, tri smo prisilno udaljili, a izrekli mjeru protjerivanja u 606 slučajeva", rekao je Ujić.



Govoreći o mogućnosti rješenja problema sve većeg broja migranata u BiH, Ujić kaže da je od ukupnog broja onih koji su ušli u BiH do sada njih oko 70 odsto izašlo iz te zemlje.



On je naveo da u Kantonu Sarajevo, gdje je najveći pritisak, trenutno boravi između 600 i 900, a u Unsko-sanskom kantonu između 600 i 800 migranata.



"Do kraja sedmice migranti će biti izmješteni iz urbanih dijelova Sarajeva, iz parkova gdje su postavili šatorska naselja i gdje nemaju nikakve smještajne, humane kapacitete, ni zdravstvenu zaštitu. Biće izmješteni u alternativne smještajne kapacitete, a u narednom periodu neće biti dozvoljen njihov boravak u parkovima, ulazima zgrada, ni u urbanom dijelu grada", kaže Ujić.



On je dodao da je evidentno da je migrante teško pomjeriti sa rute kretanja.



Ujić ističe da u Delijašu i azilantskom centru uvijek ima između 60 i 100 slobodnih mjesta, dodavši da će naredne sedmice azilantski centar sa 150 biti proširen na više od 200 slobodnih mjesta.



Salakovac je, kaže Ujić, već danas u funkciji sa 296 mjesta, najavivši da će naredne sedmice u funkciji biti i jedan smještajni kapacitet u Hadžićima, te jedan u Unsko-sanskom kantonu.



(SRNA)