Doktor Vojka Gorjup iz Ljubljane učestvovala je danas u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske u Banjaluci u obuci ljekara za rad sa uređajem ECMO - prvim vještačkim plućima u BiH, izjavio je Srni direktor UKC-a Vlado Đajić.

UKC RS / 24sata.info

Obuka je izvršena na Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.



"Važno je naglasiti da je naša ustanova jedina u Republici Srpskoj koja posjeduje ovaj aparat. U sklopu kontinuirane medicinske edukacije u toku su pregovori sa Njemačkom, Amerikom i Izraelom, koji će se uskoro nađi na listi zemalja u koje odlazi naše medicinsko osoblje kako bi se edukovali i naučeno primijenili u UKC s ciljem podizanja nivoa zdravstvene usluge", rekao je Đajić.



On je naveo da UKC već godinu dana sarađuje sa internističkom Jedinicom intenzivnog liječenja u UKC Ljubljana, gdje je zaposlena Vojka Gorjup.



"Gorjupova je specijalista internista-intenzivista, koordinator za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije u Sloveniji i direktor ECMO centra za Sloveniju. Ona već četvrti put boravi u Banjaluci gdje zajedno sa našim ljekarima radi na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz intenzivne medicine, hemodinamskog praćenja kritično oboljelih pacijenta, te uvođenju kolega u rad ECMO - ekstrakorporalne membranske oksigenacije", rekao je Đajić.



On je pojasnio da je vantjelesna membranska oksigenacija vrsta liječenja za održavanje životno ugroženih bolesnika u životu, čiji je cilj da potpomogne rad srca i pluća.



Đajić kaže da se koristi kod bolesnika sa teškim zatajenjem plućne funkcije, dodajući da ECMO omogućava izmjenu gasova i održavanje krvotoka u tijelu.



On je izrazio zadovoljstvo zbog nabavke ovog vrijednog aparata koji spašava najugrožene pacijente, te naglasio važnost uspješne saradnje dva klinička centra, kao i konkretnih rezultata koji proizilaze iz nje.



"Naše trajno opredjeljenje je ulaganje u znanje medicinskog osoblja i konstantno obnavljanje skupe opreme u čemu veliku podršku pružaju Ministarstvo zdravlja Republike Srpske i Vlade Srpske", istakao je Đajić.



On je naglasio da je jedan od takvih primjera upravo i nabavka ECMO aparata i edukacija koju sprovodi Gorjupova sa medicinskim osobljem u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane kod životno ugroženih pacijenata.



Gorjupova je naglasila da je tokom dugogodišnjeg rada imala priliku da sarađuje sa brojnim ljekarima iz cijelog svijeta, te da je zadivljena nivoom znanja koje posjeduju ljekari u Banjaluci, a koje, kako je rekla, parira svjetskim stručnjacima.



Ona je izrazila zadovoljstvo što je aparat ECMO nabavljen za Kliniku intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-a, ocijenivši da je to pokazatelj visokog nivoa pružanja zdravstvenih usluga životno ugroženim pacijentima.



"UKC Srpske je spreman da odgovori tom izazovu, kako opremom tako i znanjem. Zahvaljujući ovom aparatu stopa preživljavanja najugroženijih pacijenata je između 40 i 50 odsto", rekla je Gorjupova.



Ona je danas održala i predavanje specijalizantima i specijalistima uključenim u liječenje kritično oboljelih o temi "Osnove venovenske ekstrakorporalne membranske oksigenacije".



