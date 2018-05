U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine se očekuju slabiji lokalni pljuskovi. U Bosni je moguća grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.



U Bosni i Hercegovini prijepodne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je padala na sjeveroistoku Bosne.



Temperature zraka izmjerene u 11.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan-sedlo 11, Livno 12, Sokolac 13, Bugojno, Sarajevo i Trebinje 15, Bihać, Jajce i Srebrenica 16, Gradačac, Grude, Sanski Most, Široki Brijeg i Tuzla 17; Bijeljina, Mostar i Stolac 18, Banja Luka, Brčko, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik 19, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





