Srbija bilježi blagi pad broja izbjeglica i migranata kojih u cijeloj zemlji trenutno ima 3.500, a najveći broj ih je ušao u BiH, rekao je Komesar Srbije za izbjeglice Vladimir Cucić.

"Najveći broj ljudi ušao je u BiH, Mađarska je hermetički zatvorena, ali ljudi, kao i voda, uvek nađu put. Sarajevo, međutim, nije na ruti", rekao je Cucić.



On je naveo da se sve manje izbjeglica opredjeljuje da traži azil u Srbiji.



"Sve manje njih se opredeljuju za azil, oni dolaze s parama i idejama kako da prođu dalje, otvaraju se novi putevi. Možemo da budemo ponosni jer su sva djeca izbeglice koja su ostala ovde vakcinisana i idu u školu sa našom djecom", rekao je Cucić za RTS.



On je dodao da su Grci u aprilu primili više od 6.000 izbjeglica, što predstavlja problem.



"To je porast broja izbeglica kome se niko nije nadao. Mi bilježimo lagani pad, ali ne veliki koliko se očekivalo. U Srbiji sada imamo 3.500 izbeglica u cijloj zemlji", naveo je Cucić.



On kaže da je prolaz kroz Srbiju mnogo veći i da na taj način zemlja nije ugrožena, dodajući da ne očekuje "migrantski džep" u slučaju da države u regionu zatvore granice.



