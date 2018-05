Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo dobila je od Unije evropskih turskih demokrata zahtjev za odobrenje javnog skupa predsjednika Turske Recep Tayyip Erdogana 20. maja u Sarajevu, za koji je prijavljeno prisustvo od 10.000 do 15.000 ljudi, izjavila je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Suvada Kuldija.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon što je dobila zahtjev, naložila je organizatorima ispunjavanje određenih uslova propisanih Zakonom o javnom okupljanju.



Kuldija je navela da je zahtjev Unije evropskih turskih demokrata za održavanje javnog skupa podnesen Drugoj policijskoj upravi 7. maja.



"Za skup je prijavljeno prisustvo od 10.000 do 15.000 posjetilaca", rekla je Kuldija.



Ona je dodala da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo naložila organizatoru određene mjere u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, a nakon što taj posao bude završen, Uprava policije će sačiniti plan operativnog, saobraćajnog, kontradiverzionog i fizičkog obezbjeđenja ovog skupa.



Zbog Erdoganovog mitinga u sarajevskoj dvorani "Zetra", fudbalski derbi ekipa "Željezničara" i "Sarajeva" biće odigran u subotu, umjesto u nedjelju, 20. maja.



Ranije je najavljeno da Erdoan stiže u Sarajevu sa namjerom da održi veliki predizborni skup i to nakon što su mu Njemačka i Austrija zabranile organizovanje političkog skupa u tim zemljama.



Prema pisanju turskog provladinog medija "Jenisafaka", na ovom skupu se očekuje prisustvo oko 10.000 turskih državljana koji žive u BiH i koji će doći iz drugih evropskih zemalja.



Mediji ocjenjuju da je Erdoganov dolazak u BiH u ovom trenutku više nego simptomatičan, prije svega zbog predizborne kampanje u Turskoj, ali i zbog početka kampanje za opšte izbore u BiH, s obzirom na to da će SDA 26. maja saopštiti ime svog kandidata za Predsjedništvo BiH.



U Turskoj se 24. juna održavaju prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori, a mediji spekulišu da je aktuelnoj vlasti u Turskoj, odnosno AK partiji u ovom trenutku veoma važno da u jednoj evropskoj zemlji održi predizborni miting, nakon što su prošle godine Holandija i Njemačka zabranile organizovanje skupova povodom referenduma o izmjenama ustava u Turskoj.



(SRNA)