Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu počeli su sedmi protesti porodice ubijenog mladića Dženana Memića. Protestima prisustvuje veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova BiH.

Današnjim protestima prisustvuje i Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke.



- Ja sam Srbin pravoslavne vjeroispovijesti, ubice mog sina su Srbi. Zločnici i ubice nemaju ni vjeru ni naciju, oni imaju samo svoj interes. Ovdje sam večeras da pružim podršku Murizu Memiću čiji je sin ubijen, ovdje sam da pružim vama podršku, da ne gledate zlo među nama. Dženan Memić je imao svog babu, David Dragičević je imao svog oca. Muriz je vidio svog sina da je ubijen, vidio sam da je David Dragičević, unakažen, silovan, ubijen, brutalno ubijen. Tražim sva imena, od 18.3. i prije.



'U grob ne idem da grijem svog sina, gore ću ja biti, dok ne privedem zločince sve pravdi. Ne znam dokad će oni čekati i šta rade. Ja odgovorno tvrdim da u ovoj državi ne rade ništa osim što štite sebe i sebi slične. Hvala vam što se došli u ovolikom broju, hvala Murizu Memiću. Djeca su naša budućnost, radi budućnosti moramo stati svi zajedno ako smo ljudi protiv kriminalaca, ubica i sotona - poručio je David Dragičević okupljenim građanima.



Okupljenima se obratila Arijana Memić, Dženanova sestra, koja je poručila kako očekuje dan istine.



- Selam, dragi naš Dženo, ovdje je sve kao i prije, ljudi i dalje spavaju, sanjaju neki novi svijet, pun istine i pravde. Zapravo, ovdje i dalje laž vlada, dobro je toliko umorno da tek ponegdje čuje se njegov tanani glasić.



Čekamo dan istine, ne znamo koliko će nam taj dan biti drago, hoćemo li biti sretni ili i dalje tužni, hoće li barem malo teret na duši biti olakšan, hoće li laž moći sebi pogledati u lice i postidjeti se kada prođe s drugim ovuda, ovim mjestom. Ne znamo kakve će tada biti emocije, ono što znamo jeste da će raja iz džemata Kovači uvijek voljeti jednog jedinog, našeg iskrenog Džengu - kazala je Arijana Memić.



Na skupu je i otac stradale djevojke Selme Agić iz Bugojna Amir Agić. On je kazao da je došao danas da pruži podršku porodicama Memić i Dragičević. Agić je kazao da se moraju boriti i protiv tužilaštva i protiv suda i da je žalosno da su primorani organizirati skupove da bi došli do istine.



Skupu također prisustvuje i veliki broj ličnosti iz javnog života BiH.



Podsjećamo, danas su se dan navršile dvije godine i tri mjeseca od Dženanove smrti. On je 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji pod još nerazjašnjenim okolnostima zadobio tešku povredu glave dok je bio u društvu djevojke Alise Mutap. Sedam dana poslije preminuo je na KCUS-u. Od samog početka mladićev otac Muriz Memić tvrdi da je Dženan ubijen, iako se već dvije godine vodi sudski proces za saobraćajnu nesreću Ljubi i Bekriji Seferoviću.



Tužilaštvo je dva puta mijenjalo kvalifikaciju djela i to prvo je slučaj vodilo kao saobraćajnu nesreću, zatim ubistvo po nepoznatom počiniocu, a onda ponovo kao saobraćajnu nesreću. Na ovom slučaju radilo je devet tužilaca, od kojih je dvoje napustilo Tužilaštvo KS, a protiv jednog tužioca Seada Kreštalice porodica Memić podnijela je krivičnu prijavu. Pravni stručnjaci smatraju da je ovo jedini primjer u bh. pravosuđu gdje optužnicu u slučaju saobraćajne nesreće zastupa devet tužilaca uključujući i glavnu tužiteljicu Dalidu Burzić.



Tokom suđenja otkrivene su brojne kontradiktornosti, skriveni dokazi, ukazano na nepravilnosti u vođenju samog uviđaja i istrage do toga da su neki dokazi uništeni. Porodica Memić očekuje da će Seferovići biti oslobođeni, a onda traže novu istragu o smrti Dženana Memića.



Već više od 45 dana na Trgu Krajine u Banja Luci okupljaju se građani tražeći istinu o smrti Davida Dragičevića. Na posebnoj sjednici NSRS Davod Dragičević je optužio vrh MUP RS i Policije RS da prikrivaju ubistvo te da su na taj način saučenici u tom zločinu.



Zvanična informacija s kojom izlaze nadležne institucije je da je Davidova smrt nastala utapanjem, ali uz brojne povrede koje su utvrđene tokom obdukcije porodica Dragičević smatra da uzrok smrti nije utapanje.



