Nizom prigodnih manifestacija u Tuzli je obilježena 26. godišnjica bitke na Brčanskoj Malti, koja se smatra početkom oružane odbrane Tuzle i ovog dijela BiH od agresora.

Foto: FENA

Ovom prilikom delegacije Vlade FBiH, Vlade Tuzlanskog kantona, Gradske uprave, boračkih, stranačkih i nevladinih organizacija položili su cvijeće i odali počast vojnim i civilnim žrtvama na spomen obilježje na Brčanskoj Malti, te na Slanoj Banji.



Bivši pripadnici ratnih jedinica policije i Armije BiH, kao i predstavnici tadašnje vlasti, podsjetili su se na značaj 15. maja kao jednog od najvažnijih datuma u novijoj istoriji Tuzle.



Prilikom izlaska iz Kasarne "Husinska buna", 15. maja 1992. godine, pripadnici JNA i paravojne formacije tzv. Republike Srpske izazvali su incident pucanjem iz vatrenog naoružanja po raznim objektima u naselju Slavinovići, nakon čega je donesena odluka Kriznog štaba općine Tuzla da se "na vatru odgovori vatrom".



Ovaj slučaj, poznat kao "Tuzlanska kolona" bio je i još je predmet sudskih procesa u kojima poražena strana na svaki način pokušava događaj prikazati kao zločin protiv pripadnika JNA.



Pripadnik rezervnog sastava policije Rasim Iković kaže da bi i danas postupio kao i 15. maja 1992. godine, jer su branili svoje porodice i domove, kao i dostojanstvo Tuzle.



- Kolonu vozila trebali smo ispratiti do izlaza iz Tuzle prema Bijeljini. Naređeno nam je da ih niko ne dira i ne zaustavlja, ali da uzvratimo ukoliko počnu pucati. Glavnina kolone je već prošla, a onda su vojnici s nekoliko kamiona zapucali. Bili su naoružaniji od nas, ali se nismo uplašili i nakon naredbe uzvratili smo vatrom - prisjeća je Iković.



Bivši načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla Mehmed Meša Bajrić smatra da je 15. maj od izuzetnog značaja za cijelu BiH. Za ovaj datum vežu se mnoge kontroverze. Kaže da su paravojne formacije došle u Tuzlu s namjerom da opljačkaju materijalno-tehnička sredstva i naoružanje TO u magacinima na Kozlovcu.



- Došli su pijani pripadnici paravojnih snaga s Ozrena i Majevice. Počeli su pucati na Brčanskoj Malti, na balkone stanova, na benzinsku pumpu u Slavinovićima, ali i na policajce koji su regulisali saobraćaj. Nismo imali izbora, branili smo se i odbranili - izjavio je Bajrić.



Gradonačelnik Tuzle iz ratnog i poratnog razdoblja Selim Bešlagić kaže kako se nadao da će jedina istina o 15. maju i sukobu na Brčanskoj Malti još prije 15 godina izaći na vidjelo. Što se to nije dogodilo krive su, rekao je, naše pravosudne i institucije vlasti.



- Naše institucije koje su trebale tu istinu dokazati, ne rade ništa, za razliku od pravosuđa zemlje agresora. Grupa ljudi iz Tuzle, rodoljuba, osuđena je bez presude na taj način da ne mogu izaći nigdje iz BiH, zbog optužnica koje su još na snazi, a naše institucije ne čine ništa da ih anuliraju. Istina kad-tad mora doći, a meni je žao što ne možemo da otvorimo dijalog s drugom stranom o ovoj temi - naglasio je Bešlagić.



Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević naglašava odbrambeni karakter Armije RBiH, koja nije činila sistematska zlodjela, niti rušila bogomolje.



- Nedaleko od nas ovdje je pravoslavna crkva i sve druge crkve za koje nikada nismo pomislili nešto da uradimo. To je dokaz da smo drugačiji od agresora i zbog toga smo mi i odbranili BiH - istaknuo je Bukvarević.





(FENA)