Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je policijae do sada privela oko 650 migranata koji su prešli granicu BiH i predala ih na dalje postupanje organima BiH.

arhiv / 24sata.info

Prema njegovim riječima, većini migranata nije cilj BiH, već EU gdje im je već stigla rodbina.



"Postoje indicije i saznanja da veći broj migranata u novom talasu može da krene preko BiH u EU, a to bi moglo da napravi velike probleme, jer nismo ni na koji način dovoljno osposobljeni da primimo veliki broj ljudi", rekao je Lukač za Euroblic.



On je naglasio da RS može jedino da im obezbijedi prevoz preko svoje teritorije.



Lukač je naveo da je vrlo teško zatvoriti granicu u smislu da migranti ne mogu da uđu u BiH, posebno prema Crnoj Gori jer je to veliko područje u kojem nema dovoljno ljudi da bi mogli da odgovore adekvatno i zatvore sve moguće prelaze i puteve.



On je naglasio da ukoliko se BiH odluči za bolju kontrolu granice, treba angažovati Oružane snage BiH.



Lukač je dodao da iz iskustva znaju da su neki ljudi koji su balkanskom rutom došli u Zapadnu Evropu napravili terorističke akte u Francuskoj, te da postoje informacije da se u migrantskim grupama nalaze ljudi koji su bili pripadnici terorističkih organizacija u Siriji i Iraku.



"Teško ih je identifikovati jer mnogi od njih dolaze bez bilo kakvih dokumenata. Uzimaju se otisci prstiju ili ljudi iz grupe kao svjedoci daju izjave o njima. Znamo da se lažno predstavljaju da su iz Sirije jer računaju da će na taj način lakše dobiti azil", objasnio je Lukač.





(SRNA)