Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić istakao je da se migrantska kriza drastično pogoršala u maju, navodeći da dnevni priliv iznosi od 80 do 150, dok je u aprilu bio 35 do 40 ilegalnih migranata.

Mektić je na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon sastanka Koordinacioniog tijela za pitanje migracija u BiH rekao da je ova migrantska kriza komplikovanija od one iz 2014. godine, jer su tada bile otvorene granice EU, dok je sada riječ o ilegalnim grupama koje idu od Turske, preko Grčke i Albanije do Crne Gore i Srbije i završavaju u BiH.



On je ocijenio da je povećan priliv migranata u maju posljedica pokretanja njih skoro 10.000 koji su godinu i po do dvije boravili u Srbiji, ali su se sad pokrenuli zbog promjene zakona o azilu u toj zemlji, ali i generalnog povećanja broja ilegalnih migranata na balkanskoj ruti.



Mektić je poručio da BiH neće dozvoliti da se ilegalne migracije odvijaju spontano, anarhično i da će upravljati njima.



"Stvorićemo potrebne kapacitete. Imamo i sad slobodnih kapaciteta, ali je problem što migranti ne žele ni lijevo, ni desno sa te rute ni 50 metara", naveo je Mektić.



On je obećao da će ubrzo biti riješeno pitanje šatorskog naselja u Sarajevu, u kojem se, prema procjenama iznesenim na konferenciji za novinare, nalazi od 600 do 800 ilegalnih migranata.



"Nećemo dozvoliti šatorska naselja kao pritisak na vlast i stvorićemo uslove za ispunjavanje humanog odnosa prema tim migrantima", zaključio je Mektić.



Ukoliko zemlje EU drastično zatvore granice za pristup migranata, Mektić je najavio da će i BiH naći način da zatvori granicu, jer će se u suprotnom naći u situaciji da nema kapacitetet da se nosi sa ovim problemom.



Mektić je dodao da slobodnih kapaciteta ima i u azilskom centru u Delijašu, da je moguće otvoriti još jedan veći centar, ali nije precizirao gdje i kolikih kapaciteta.



On je naveo da je od početka godine u BiH registrovano 4.000 ilegalnih migranata, a da ih je trećina, odnosno od 1.000 do 1.200 još u BiH, dok su ostali izašli iz zemlje.





