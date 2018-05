Rezultati dovršene SWOT analize, vizije, načela i vrijednosti načela te odrađivanje strateškog fokusa u Strategiji razvoja kulture Mostara predstavljeni su u ponedjeljak u Mostaru.

Mostar / 24sata.info

U spomenutim aktivnostima sudjelovalo je veliki broj aktera kulturnog života Mostara, s ciljem kreiranja suvremene, kvalitetne ideje i vizije razvoja kulture grada koja će odgovarati vremenu i prostoru na kojem živimo i potrebama građana Mostara, istaknuto je na prezentaciji.



Šefica Službe za kulturu Grada Mostara Inga Dragoje Mikulić rekla je kako je izrada kulturne strategije obvezna u okviru kandidature Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024.



Dodala je kako su dosad održane brojene radionice i istraživanja potrebna za izradu spomenutog dokumenta.



- Također, pokrenuli smo internetsku stranicu www.mostar2024.ba na kojoj se nalazi anketni upitnik kojeg je sastavio profesor Domljan, a tiče se kulturne ponude Mostara. Tim upitnikom direktno pitamo građane jesu li zadovoljniji brojem programa, kvalitetom programa te što nedostaje - istaknula je.



Dragoje Mikulić pozvala je građane Mostara da ispune upitnik, koji se sastoji od dvadeset pitanja, kako bi im olakšali izradu Strategije.



Šefica Složbe za kulturu posjetila je kako će se Mostar kandidirati za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine, a Strategija se odnosi na razdoblje od 2018. do 2026. godine.



Voditelj izrade Strategije i stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u izradi lokalnih i regionalnih razvojnih strategija Vjekoslav Domljan rekao je kako postoji nekoliko koraka u izradi strategije, a najvažniji je utvrđivanje vizije razvoja, jer, kako je rekao, ako se dobro ne postavi vizija, ciljevi i akcijski plan ne može biti postavljen kako treba.



- Na narednih nekoliko sesija utvrdit će se strategiju kako da stignemo do cilja koji želimo predstaviti kao Mostar 2026. godine, a u sklopu toga je i kandidatura za prijestolnicu Europe 2024., što znači da se strategija mora postaviti dobro jer je ona jedan od elemenata kada se bude ocjenjivala kandidatura Mostara za Europsku prijestolnicu kulture - kazao je Domljan.



Strategija se mora završiti do kraja lipnja, a kandidatura se mora podnijeti do sredine listopada 2018. godine, istaknuo je profesor, naglašavajući kako su zgusnuti događaji te kako se mora intenzivno raditi u kratkom vremenskom razdoblju.



Po njegovim riječima, danas će se utvrditi kostur vizije, a onda će se vizija pretvoriti u ciljeve.



Domljan je naglasio kako je vizija ta da Mostar bude inkluzivan, participativan grad koji potiče inovativnost i kreativnost svojih građana.



- Ovo je veliki izazov, do sada smo napravili SWOT analizu gdje su ustanovljene prednosti, slabosti prilike, prijetnje, a osobe koji su sudjelovali u prošlim događajima ocijenili su da je od svih stvari najvažnija kandidatura za Europsku prijestolnicu jer to pruža veliku priliku - istaknuo je.



(FENA)