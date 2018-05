Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović primo je danas u Sarajevu učesnike Trke mira, koji će ove godine kroz Evropu pretrčati 24 hiljade kilometara noseći baklju mira, s ciljem širenja prijateljstva, tolerancije i sreće među ljudima.

Foto: FENA

Jedan od učesnika Trke mira, Amur Bašić, je izjavio novinarima da je to neprofitna, nekomercijalna akcija koja nema nikakav religijski, politički ili nekakav rasni kontekst.



- Naš cilj je širenje ideje mira, harmonije, tolerancije, prijateljstva i sreće među ljudima. Naš način da to radimo je da trčimo - kazao je Bašić.



Dodao je da će ove godine kroz Evropu pretrčati 24 hiljade kilometara, od Sofije u Bugarskoj, gdje je to počelo 27. feburara, a završava 8. oktobra u Portugalu, i proći će kroz sve zemlje Evrope.



- U BiH smo od 10. do 15. maja i sastajemo se s različitim predstavnicima škola, sportskih klubova, općina ili na nivou države, kao danas sa zamjenikom predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Šefikom Džaferovićem - naveo je Bašić.



Istaknuo je da se sastaju sa svim ljudima koji podržavaju jednu čistu ideju mira i saradnje među ljudima, te izrazio nadu da će njihova poruka biti prihvaćena „u tom najčistijem obliku“.



Napomenuo je da baklja mira koju nose dok trče, a koju drže različiti ljudi u mjestima kroz koja prolaze, postaje „centalno mjesto gdje se sve te ideje o miru sastaju“.



Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović je, prije svega, zahvalio inicijativi Trka mira koja je ove godine kroz svoje aktivnosti u BiH odabrala Parlamentarnu skupštinu BiH i njega kao jednog od čelnih ljudi PSBiH da promoviraju svoju ideju u parlamentu BiH.



Kazao je da mu je čast i zadovoljstvo što je imao priliku danas da drži baklju mira i da se pozdravi s ljudima iz raznih zemalja koji učestvuju u okviru inicijative Trka mira.



Istaknuo je da su mir, stabilnost, harmonija, razumijevanje nešto što je dnašnjem svijetu neophodno potrebno, te da bez toga nema napretka cijelog čovječanstva.



- Osigurati mir, stabilnost, ljudska prava za svakog čovjeka na ovoj planeti, počev od BiH pa onda diljem svijeta, je nešto što treba da bude naš imperativ. Učesnici ove inicijative na jedan plemenit i dostojanstven način promoviraju tu ideju i bore se za nju. Dakle, ideju mira, harmonije, razumijevanja, jednakih ljudskih prava za sve ljude svijeta i imaju moju punu podršku - kazao je Džaferović, te ponovio da mu je bila čast i zadovoljstvo da u PSBiH ugosti ove plemenite ljude.



(FENA)