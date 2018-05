U našoj zemlji u ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prije podne kiša ili pljuskovi su mogući ponegdje u Posavini i Hercegovini. Poslije podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Padavine uglavnom u Posavini, Krajini na sjeveroistoku Bosne i ponegdje u centralnoj Bosni, koje lokalno mogu biti i obilnije.



Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 26 °C.



Utorak



U utorak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 17 do 23 °C.



Srijeda



U srijedu će u BiH biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.



Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 16, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 24 °C.





(Avaz)