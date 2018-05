Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da će vlada tog entiteta na sutrašnjoj hitnoj sjednici raspravljati o pitanju migranata koje je "nadležnost institucija BiH, a kojim se niko ozbiljno ne bavi".

Željka Cvijanović / 24sata.info

"S obzirom na to da su institucije BiH pokazale neodgovornost, javašluk i nesposobnost o pitanjima koja su mnogo manje problematična, sada kad vidimo ovaj migrantski talas, koji možemo tako zvati, onda imamo ozbiljan razlog za strah", rekla je Cvijanović.



Ona je ocijenila da je problem migranata ogroman i da su institucije BiH trebalo da budu "u stanju alarma" pri samoj najavi o dolasku nekoliko desetina hiljada migranata.



"Kad čujete izjave članova Vijeća ministara da su stvari dobro pripremljene i organizovane, a s druge strane vidite masu migranata po parkovima i ulicama, i to sve čak i bez obezbijeđenih čak i vreća za smeće, a kamoli nečeg drugog, onda se pitamo za šta su se pripremale institucije BiH dok su najavljivale, a rade to već neko vrijeme, kako je pred vratima BiH 50 hiljada migranata", rekla je Cvijanovićeva za ATV.



Ona je istakla da je BiH apsolutno nespremna i za mnogo manje izazove, a da ova situacija predstavlja ozbiljnu prijetnju.



"Toga svi moraju da budu svjesni, jer se sve dešava bez adekvatnih i ozbiljnih operativnih planova o smještaju, kontroli kretanja, zdravstveno medicinskom nadzoru i sigurnosnoj kontroli tih osoba", rekla je Cvijanović.



Ona je napomenula da EU govori kako će pomoći u izgradnji kapaciteta za smještaj migranata, što, kako je ocijenila, nije nikakva pomoć.



"Jedina pomoć jeste da im otvore svoje granice i raspoređuju ih po svojim zemljama jer su se ovi migranti, kao i svi prije toga, tamo zaputili", kazala je.



Cvijanović je rekla da cilj migranata nije da ostanu u BiH već da dođu do razvijene Evrope.



"Ako su se neke evropske zemlje ogradile žicama da bi spriječe priliv migranata, onda ne vidim zašto je nama pomoć to da gradimo kapacitete za njihov prihvat i smještaj ovdje, a pojma nemamo ni koliko će ostati, ni ko će da ih liječi, hrani, provjerava njihov identitet u smislu sigurnosnih rizika", dodaje Cvijanović.



Entitetska premijerka ističe da će Vlada RS-a sutra raspravljati o tom problemu.





(SRNA)