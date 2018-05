Sedamnaest srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine - pobjednika regionalnih takmičenja iz slovkanja riječi na engleskom jeziku “Spelling Bee” - takmičilo se danas za nagrade i titulu “najboljeg/najbolje u slovkanju riječi na engleskom jeziku u BiH.”

Foto: 24sata.info

Ove godine, pobjedu je odnio Branislav Ćelić iz Gimnazije "Banja Luka"iz Banja Luke i osvojio iPhone 7.



Drugo mjesto pripalo je Mihajlu Vulović iz Gimnazije "Filip Višnjić" Bijeljina (koji je osvojio iPad Air), a treće mjesto i iPad Mini osvojila je Anastasija Šarić, Poljoprivredna i medicinska škola Brčko.



Ovo je sedmo po redu državno takmičenje u slovkanju riječi na engleskom jeziku u BiH, koji organizira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.



Projekat je počeo s više od 6.000 učenika u 192 škola i 82 grada širom BiH, koji su se takmičili u svojim učionicama u martu 2018. godine.



Pobjednici ovih takmičenja takmičili su se na regionalnom nivou u devet američkih kutaka širom BiH u aprilu ove godine.



Finalisti ovogodišnjeg takmičenja došli su iz Bijeljine, Brčkog, Sarajeva, Maglaja, Gackog, Tešnja, Busovače, Konjica, Sanskog Most, Banja Luke, Tuzle, Bihaća, Mostara, Kaknja i Trebinja.



“Spelling Bees” testira umijeće učenika u slovkanju riječi na engleskom jeziku. Obzirom na to da engleski jezik ne slijedi pravilo doslovnog slovkanja, kao što je to slučaj sa bosanskim, hrvatskim i srpskim jezikom, poznato je koliko riječi mogu biti teške za slovkati, što se može vidjeti i u nekoliko video clipova u kojima naše kolege iz ambasade slovkaju riječi na engleskom jeziku, saopćeno je iz Ambasade SAD-a u BiH.





(FENA)