"Građani gube povjerenje u institucije Republike Srpske zbog svega ovoga što smo imali priliku da vidimo. Građani gube povjerenje u Ministarstvo unutrašnjih poslova, u policiju, ali generalno ne u policiju već u one ljude koji se nalaze u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova. Imamo određene ljude iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji presreću razne kombije, na taj način pljačkaju banke".

Dragan Lukač / 24sata.info

Ovo je sinoć u Dnevniku BN rekao predsjednik SDS Vukota Govedarica, komentarišući posljednje skupštinsko zasjedanje koje je bilo posvećeno bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj s akcentom na misterioznu smrt banjalučkog studenta Davida Dragičevića.



"Građani gube povjerenje u institucije Republike Srpske, što je naročito došlo do izražaja u istrazi Davida Dragičevića, izjavio je u Dnevniku 2 BN TV Govedarica, koji je i šef poslaničkog kluba SDS-a.



On je naglasio da postoje ljudi iz policije koji diluju i kojima se sudi za drogu...



"Imamo u ovom slučaju (smrti Davida) jednu veliku sumnju šta se zaista desilo, Zašto je ministar sve ovo radio, zašto je dozvolio konferenciju za štampu, zašto je zvao nadležnog tužioca da okonča istragu. Sve to kad saberem djeluje mi da u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova postoji "zemunski" klan. I mi sa tim "zemunskim" klanom moramo da se obračunamo", rekao je Govedarica.



Ove riječi Lidera SDS-a upućene direktno vrhu MUP RS, očito su razljutile ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, koji je optužio "SDS i predsjednika te stranke Vukotu Govedaricu da su "glavni mehanizam u pokušaju kriminalizacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i ponovnog pokretanja reforme policije s ciljem oduzimanja nadležnosti Republici Srpskoj da brine o svojoj bezbjednosti, kao i bezbjednosti svojih građana".



Što se tiče ocjene da je "u MUP-u Srpske postoji 'zemunski klan'" i da je "narod izgubio povjerenje u institucije Srpske", Lukač je u izjavi Srni rekao da je to "notorna laž s ciljem kriminalizacije MUP-a".



On je Govedaričine tvrdnje nazvao sramnim i dodao da su "rezultat su projekta koji su zajedno osmislili Savez za promjene i bošnjačke stranke s ciljem ponovnog pokretanja reforme policije".



Za Lukača, koji je prvi policajac Republike Srpske dokaz za to je izjava predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića koji je zbog kontroverznih izjava oko smrti banjalučkog studenta Davida Dragičevića rekao da je 'potrebno ukinuti policiju koja izgubi povjerenje naroda'".





(BN)