U Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana dženaza i obavljen ukop Sabida Ibrahimovića, stradalog tokom prošlog rata, čiji su posmrtni ostaci ove godine identifikovani.

Foto: AA

Dženazu je predvodio tuzlanski muftija Vahid ef. Fazlović, a prisutno je bilo nekoliko hiljada osoba.



Ibrahimović je rođen 1963. godine, a poginuo je u minskom polju prilikom pokušaja da dođe do svog rodnog mjesta.



Tabut Sabida Ibrahimovića u mezar je spustio njegov sin Aldin Ibrahimović.



"Teško da se može naći utjeha. Mnogo je vremena prošlo. Godine čekanja. Cijelo to vrijeme nije prestala tuga i nada. Nadam se da ćemo naći mir. Oca nisam zapamtio, zadnji put sam ga vidio kada sam imao tri godine", izjavio je Ibrahimović.



Ramiz Ibrahimović je Sabidov stariji brat i kaže da brata pamti po dobrom.



"Utjeha mi je da znam gdje je mezar bratov. On je malo mlađi od mene. Izgubio sam još jednog brata. Dobro smo se pazili, bili smo oslonac jedni drugima", rekao je on.



Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić iskazao je nezadovoljstvo procesom identifikacije nestalih.



"Ove godine više nego ikada porodice iskazuju nezadovoljstvo brzinom procesa identifikacije i pronalaska nestalih. Neprihvatljivo je da 23 godine od završetka rata nemamo informacije gdje se nalaze masovne grobnice. Razumijem ogorčenje porodica. Moramo naći načina da oni koji su ekshumirani budu identificirani, te da se nestali pronađu", rekao je Salkić.



Predsjednica udruženja "Žene Podrinja" Šuhra Sinanović podsjeća da je u mezarju Veljaci ukopano osam osoba N.N.



"Na 26. godišnjicu stradanja Bošnjaka u Bratuncu ukopali smo samo jedno tijelo. Tragamo za još 280 osoba. Do sada smo u mezarju ukopali osam NN osoba, jer nemamo bližih srodnika da bi mogli biti identifikovani. Oni su 1992. godine ubijeni sa imenom i prezimenom, a danas nemaju ime i prezime. Umjesto njihovih podataka stoje podaci u kojoj su masovnoj grobnici pronađeni. Zločinci treba da budu kažnjeni za počinjena nedjela", rekla je Sinanović.



U šehidskom mezarju Veljaci dosad su ukopane oko 304 osobe, a još se traga za 280 nestalih osoba iz perioda 1992. godine. Na području općine Bratunac pronađene su 73 masovne grobnice.

(FENA)