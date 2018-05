Sagovornik Srne ističe da je očigledno da je tender bio maska za nastavak dotadašnjeg načina rada. Pasoš je, kaže on, ostao potpuno isti, a i dalje se izrađuje u prostorijama "Milbauera".

- Postupak javne nabavke pasoških knjižica koji je raspisala Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka /IDDEEA/ i na osnovu kojeg je 12. marta zaključila okvirni sporazum na period od četiri godine sa kompanijom "Milbauer" iz Banjaluke kao najuspješnijim ponuđačem, potpuno je nezakonit, a tenderski uslovi i odredbe ugovora nikada nisu sprovedeni čime je budžet oštećen za više od milion KM.



To se vidi iz tenderske dokumentacije u kojoj IDDEEA zahtijeva od dobavljača da isporuče opremu i reprometerijal kako bi proizvodila pasoše, iako ta agencija po Zakonu o IDDEEA nema pravo na to.



To su u izjavama za medije potvrdili i direktor IDDEEA Arif Nanić i ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Adil Osmanović.



Mi težimo ka tome da IDDEEA postane državna štamparija identifikacionih dokumenata. U naredne tri-četiri godine trebalo bi da bude izmijenjen Zakon o IDDEEA čime bi bio uspostavljen pravni okvir za to", rekao je Nanić za "Glas Srpske" 23. oktobra 2017. godine.



Prema tenderskoj dokumentaciji, obaveza izabranog isporučioca je bila da isporuči i instališe cjelokupnu tehnologiju sa opremom za izradu i personalizaciju pasoša u prostorije ugovornog organa, te da obuči službenike IDDEEA da rade na toj opremi i da proizvode pasoše.



Obaveza isporučioca je bila i da do 21. marta instališe cjelokupan sistem na toj lokaciji, uključujući i opremu za elektronsku izradu pasoša, ali to nikada nije urađeno.



Srna saznaje da je IDDEEA u septembru 2017. godine zakupila poslovne prostorije u zgradi Medicinske elektronike u Banjaluci veličine 220 kvadratnih metara, na mjestu bivše CIPS lokacije u toj zgradi.



Taj prostor u Medicinskoj elektronici koji ne zadovoljava ni minimalne uslove za izradu pasoša i za koji IDDEEA mjesečno plaća 4.000 KM, i dalje je prazan.



Neshvatljivo je da je IDDEEA raspisala tender u kome traži od dobavljača da isporuče opremu i repromaterijal kako bi pasoše proizvodila IDDEEA, iako su i Nanić i Osmanović izjavili da IDDEEA nema zakonski osnov za izradu pasoša.





Sagovornik Srne koji je blizak Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara kaže da je na taj način pogodovano tome da posao dobije "Milbauer" te da je budžet time oštećen za više od milion maraka.



"Budžet je dodatno oštećen i nepotrebno zakupljenim prostorom u Medicinskoj elektronici. Postavlja se pitanje zašto je raspisivan tender kad je sve ostalo isto i zašto su postavljeni uslovi koji nisu ispunjeni. Ključno je pitanje da li su u `Milbaueru` unaprijed znali sve to, i da li je tender raspisan kako bi drugi dobavljači bili odvraćeni od dostavljanja ponuda", kaže on.



Sagovornik Srne ističe da je očigledno da je tender bio maska za nastavak dotadašnjeg načina rada. Pasoš je, kaže on, ostao potpuno isti, a i dalje se izrađuje u prostorijama "Milbauera".



Goran Rakić, šef kabineta direktora IDDEEA Arifa Nanića, nije direktno odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja Srne.



Rakić tvrdi da je postupak sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, iako se iz zahtjeva u tenderu i neispunjavanja odredbi ugovora vidi da to nije tačno.



"Zakonska nadležnost propisana je Zakonom o IDDEEA kojim je regulisano da Agencija vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa, što podrazumijeva proces personalizacije i tehničke obrade i putnih isprava", naveo je Rakić u dopisu Srni.



On tvrdi da IDDEEA u skladu sa zakonom i transparentno sprovodi postupke javne nabavke roba, usluga i radova.



Prema njegovim riječima, IDEEA koristi više poslovnih prostora na teritoriji BiH na osnovu ugovora o zakupu, te da su svi ugovori zaključeni u skladu sa predviđenim procedurama.



"Svi dobavljači Agencije kao ugovornog organa obavezni su da ispune obaveze iz zaključenih ugovora, a u slučaju da se isto ne desi preduzimamo neophodne mjere. Imajući u vidu činjenicu da se pred nadležnim sudskim i upravnim organima vode odgovarajući žalbeni upravni i sudski postupci, do okončanja tih postupaka nismo u mogućnosti da vam dostavimo ostale tražene informacije", piše u dopisu.



Iz firme "Milbauer" nisu odgovorili na postavljena pitanja ni nakon 18 dana. Marketing menadžer "Milbauera" Vedran Francuz odgovorio je da je na odmoru do 14. maja.



Problemi u nabavci pasoša trajali su više od dvije godine.



Nakon pet propalih tendera, IDDEEA je 12. marta zaključila okvirni sporazum na period od četiri godine sa kompanijom "Milbauer" kao najuspješnijim ponuđačem u postupku javne nabavke pasoških knjižica.

