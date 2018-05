U Bosni i Hercegovini jutros je uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 6 stepeni, Bugojno, Ivan-sedlo 11, Jajce, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 12, Bihać, Livno, Sanski Most 13, Zvornik 14, Gradačac, Prijedor, Stolac, Tuzla, Zenica 15, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Široki Brijeg 16, Brčko, Grude, Trebinje 17, Mostar i Neum 19.



U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne na sjeverozapadu Bosne bit će pretežno oblačno, ponegdje uz slab lokalni pljusak. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima lokalnim pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne, kao i ponegdje u Krajini i centralnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.



U Sarajevu danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)