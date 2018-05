Uvjeti za vožnju su povoljni.

Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa se vozačima skreće pažnja za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa.



Zbog odrona na dionicama M-14.2 Drvar - Resanovci i M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u dužini od 1 km preusmjeren u pretjecajnu traku.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-1.8 most preko Save u Orašju,



- M-14 Srbljani - Otoka,



- M-14.1 Odžak - Vukosavlje,



- M-16.2 Bugojno - Uskoplje (Dražev Dolac).



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-16.2 Bugojno - Uskoplje u mjestu Glave - Gračanica.



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet od Lučkog mosta do parka Alekse Šantića, te od raskrižja ulica maršala Tita i braće Brkića do Trga Ivana Krndelja (autobusna stanica).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz IC AMSBIH-a.

(FENA)