Svečano otvorenje renoviranih hotela 'Austria' i 'Bosna' na Ilidži upriličeno je večeras, u prisustvu brojnih visokih zvaničnika.

Foto: FENA

Luksuzno zdanje sa pet zvjezdica ima 115 smještajnih jedinica, 300 ležajeva, 12 apartmana među kojima je i predsjednički, restorane, kongresne sale, wellness centre, parking i garažu.



Predsjednik uprave 'Hoteli Ilidža' Alija Budnjo zahvalio je svim privrednicima i saradnicima koji su mu pomogli u proteklih desetak godina da završi projekt, počevši od hotela Terme, Hercegovina, Crystal, pa sad do hotela Austria i Bosna



- Od 2003. do 2004. godine smo obnovili hotel Terme i registrovali Zdravstvenu ustanovu banju Terme Ilidža. Od 2004. do 2007. godine renovirali smo hotel Hercegovinu i pustili u rad. Godine 2008. smo renovirali hotel Crystal. Od 2011. godine renovirali smo kongresni centar i proširili Zdravstvenu ustanovu banju Ilidža. Od 2016. do danas smo renovirali i završili hotel Austriu i Bosnu. Oni su u kategoriji pet zvjezdica, a u regionu jedni od najopremljenijih - naveo je u svom obraćanju Budnjo.



Dodao je da su sada Hoteli Ilidža bogatiji za 210 ležajeva u odnosu na period prije rata.



Kako je rečeno 'Austria' i 'Bosna' su projektovani u vrijeme austrougarske vladavine, kada je izgrađena i većina urbanih objekata. Hotel je bio rezidentni objekt austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda po kome danas i predsjednički apartman nosi ime.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić istaknuo je da se radi o važnoj restauraciji i jednoj od najljepših prirodnih i ambijentalnih sredina, ne samo Sarajeva, nego cijele BiH.



- Ovo će značiti novu turističku ponudu, imajući u vidu kvalitet i nivo usluge ovdje. Želim vam mnogo sreće i da kapaciteti kao i do sada budu popunjeni - rekao je Zvizdić.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dodao je da je turizam jedna od najbrže rastućih grana.



- Danas je 'zicer' ulagati u turizam, a to nije tako bilo prije 15 godina kada je trebalo posebne hrabrosti i vizije. Posebna je obaveza da se večeras bude ovdje. Englezi kažu misli hrabro, misli veliko i bit ćeš velik - zaključio je Izetbegović.

(FENA)