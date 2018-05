Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, u četvrtak je u Sarajevu prisustvovao svečanosti povodom 26. godišnjice osnivanja jedinice "Crni labudovi"i tom prilikom otvorio Muzej "Crni labudovi" te otkrio spomen-ploču poginulim borcima i šehidima te jedinice.

Foto: 24sata.info

- Čast mi je što sam poznavao borce jedinice „Crni labudovi“, što sam poznavao komandante, njihove heroje „Zlatne ljiljane“ i posebna čast mi je što sam poznavao šehide iz jedinice - kazao je Izetbegović.



Na današnji dan, podsjetio je on, prije 26 godina ranjeni su Hajrudin Mešić, zvani kapetan Hajro, Hase Tirić, kao i rahmetli Mehdin Hodžić Senad – Crni labud, po kojem je ova jedinica dobila ime.



Izetbegović je također kazao da je to bila jedna od najboljih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.



- To je bila jedinica u koju ste se mogli u potpunosti osloniti. Nijedan zadatak nisu odbili i nikada niti primjese nedoličnog ponašanja, svojeglavosti, odbijanja naredbe, nije bilo. To je bila jedinica koja je ulazila u bitke kao da ide u najobičniji zadatak – rekao jse Izetbegović.



Jedinica "Crni labudovi" formirana je 10. maja 1992.godine na prostoru općine Zvornik, (općina Sapna), a ime je dobila po narodnom heroju, šehidu Mehdinu Hodžiću Senadu – Crnom labudu, a komandant jedinice od njenog osnivanja pa do kraja rata bio je brigadir Hase Tirić.



Kroz jedinicu „Crni labudovi“ tokom rata, od 1992. do 1995., prošlo je oko 2.000 pripadnika. Za odbranu Bosne i Hercegovine svoje živote dalo je 79 pripadnika "Crnih labudova“, 345 ih je teže ili lakše ranjeno, a 22 pripadnika jedinice odlikovana su najvišim armijskim priznanjem i značkom „Zlatni Ljiljan“.



Između ostalih, današnjoj ceremoni je prisustvovao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.



Nakon otvorenja muzeja i otkrivanja spomen-ploče, upriličeno je i druženje s porodicama šehida Udruženja boraca "Crni labudovi“, na kojem je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uručio 79 plaketa i povelja.

(FENA)