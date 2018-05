Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da nikada nije okvalifikovao slučaj tragične smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića kao samoubistvo i da nije govorio o zadesu, već da je samo dao jednu izjavu u kojoj je rekao da "do tog trenutka nema indicija da se radi o krivičnom djelu".

Foto: NN

On je dodao da su mnogi mediji o tome govorili na taj način, te da on na to nije mogao da ima uticaja.



"Ne mogu da se borim protiv novinara i njihovih natpisa i slogova", rekao je Lukač.



Lukač je dodao da se njegove izjave izvlače iz konteksta.



"Je li neko od vas čuo da sam ja danas ovdje rekao da David nije ubijen? Ja to nisam rekao", istakao je Lukač na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS.



On je ponovio da će protiv Zdravka Krsmanovića podnijeti krivičnu prijavu.



"Ne pada mi na pamet da vršim pritisak na Tužilaštvo, niti imam namjeru to da radim, niti sam kvalifikovao ovaj slučaj kao ubistvo ili samoubistvo ili bilo kako", rekao je Lukač.





(NN)