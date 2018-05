Svjedočeći u haškom procesu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, bivši policajac iz Srbije potvrdio je da je u martu 1993. godine lično palio kuće u muslimanskom selu u istočnoj Bosni.

Arhiv / 24sata.info

- Jednu, najviše dvije kuće sam spalio u rejonu sela Ljeskovik - rekao je zaštićeni svjedok RFJ-083, koji je, po sopstvenim riječima, u okolini Skelana tada bio kao pripadnik Posebnih jedinica policije (PJP) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.



U izjavi Haškom tužilaštvu, svjedok je opisao da su kuće paljene u operaciji “čišćenja” sela u Podrinju, koju su predvodile “Crvene beretke” Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije, a kojima je “rukovodio” optuženi Frenki Simatović.



Bivši šef SDB-a Srbije Jovica Stanišić i operativac te službe Simatović optuženi su za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i BiH.



Zločini za koje su optuženi Stanišić i Simatović počinjeni su, kako tvrde tužioci, tokom sprovođenja udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje Hrvata i Bošnjaka s velikih dijelova teritorija Hrvatske i BiH, radi ostvarivanja srpske dominacije.



Simatovićev branilac Vladimir Petrović u unakrsnom ispitivanju pitao je svjedoka ko je naredio da se kuće pale.



- Do toga je došlo spontano, svi su to radili. Ko je naredio, ja ne znam, ali je to rađeno - odgovorio je RFJ-083.



Svjedok je izjavio da je njegova jedinica PJP-a, prateći “Crvene beretke”, učestvovala u spaljivanju sela Ljeskovik, Osmače i Karačići kod Skelana. Tokom boravka u BiH policajci iz Srbije su, kako je rekao svjedok, slušali uputstva i naređenja “Crvenih beretki”.



Na sugestiju Simatovićevog branioca svjedok je, međutim, potvrdio da je muslimansko stanovništvo, zajedno s vojskom, napustilo ta sela prije nego što su “Crvene beretke” u njih ušle.



- Znači, bježali su od rata, razaranja, nasilja, smrti - sugerisao je advokat Petrović, a svjedok je to prihvatio kao tačno.



RFJ-083 kazao je da za 12 dana, koliko je bio u BiH, nije vidio ni neprijatelje, ni muslimansko stanovništvo, niti je ispalio ijedan metak, zato što su on i njegove kolege pružale “pozadinsku podršku” “Crvenim beretkama” i nisu učestvovale u njihovim akcijama.



Osvrćući se na svjedokov iskaz da “‘Crvene beretke’ nisu poštedjele nijedno selo na koje su naišle”, Simatovićev branilac sugerisao je da je nemoguće da je to učinilo “10-15 ‘Crvenih beretki’” kojima je, po iskazu RFJ-083, bio pridodat njegov vod PJP-a. Svjedok je, međutim, uzvratio da je na širem području tokom te operacije bilo još “Crvenih beretki”, kojima su bili pridodati drugi dijelovi jedinice od 200 policajaca pridošlih iz Srbije.



RFJ-083 potvrdio je, odgovarajući na pitanja branioca, da je Simatovića prvi put vidio ove nedelje u haškoj sudnici.



Rekao je i da je za Simatovićevo ime čuo prvi put 1992. godine, ali da je saznao šta on radi tek kada se vratio iz akcije u BiH s proljeća 1993. Advokat Petrović je na to citirao pisanu izjavu u kojoj je svjedok haškim tužiocima, prije dvije godine, naveo da je “i prije nego što je otišao u BiH bilo opštepoznato da je Simatović vođa ‘Crvenih beretki’”. Na pitanje zašto to nije ispravio ako je netačno, RFJ-083 odgovorio je da je “moguće da je o Simatoviću imao saznanja i prije odlaska u BiH”.



Kao dokaz za tvrdnju da su “Crvene beretke” tada bile jedinica MUP-a Republike Srpske (RS), Simatovićev branilac predočio je naređenje kojim ministar unutrašnjih poslova Mićo Stanišić postavlja Radojicu Božovića za komandanta policijskog odreda. Svjedok, koji je ranije rekao da su mu “Crvene beretke” prenijele da im je komandant “izvjesni Božović”, prihvatio je da je po dokumentu Božović dobijao naređenja od MUP-a RS-a.



Upitan kako to da su se pripadnici PJP-a iz Srbije potčinili njima nepoznatim “Crvenim beretkama” u istočnoj Bosni iako su imali svoj štab u obližnjoj Bajinoj Bašti kojim je komandovao policijski general Obrad Stevanović, RFJ-083 je odgovorio: “To morate da pitate Stevanovića kako se to dogodilo da se jedna regularna jedinica potčini takvoj jedinici. Zbog toga sam iz revolta i napustio policiju”.



Na pitanje da li su tokom boravka u BiH slušali komandu Stevanovića ili “Crvenih beretki”, svjedok je rekao: “isključivo ‘Crvenih beretki’”.



Ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću bit će nastavljeno u utorak, 15. maja, javio je BIRN BiH.

(FENA)