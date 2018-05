Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze raspravom o dokumentu stanje bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj - "Pravda za Davida - pravda za sve", prema prijedlogu narodnih poslanika.

Foto: 24sata.info

Predviđeno je da u Narodnoj skupštini Republike Srpske budu predloženi zaključci, koji će se odnositi na navedeni dokument.



Rasprava je bila burna.



David je ubijen



Javno tvrdim da je moj sin mučen i brutalno ubijen, rekao je Davor Dragičević, otac nastradalog Davida Dragičevića, tokom obraćanja na posebnoj sjednici u Narodnoj skupštini RS.



Zahvaljujem se što ste mi omogućili da se ovdje borim za pravdu za monsutruzino ubistvo mog sina Davida Dragičevića. Mene lično neka slobodno hapse Dragan Lukač, Darko Ćulum, Darko Ilić, ali da ne pomišljaju da diraju nekog od moje porodice ili nekog od članova grupe "Pravda za Davida".



On je rekao da nije član nijedne partije, i da neće biti.



"Javno tvrdim da je moj sin mučen i ubijen. Ovo tvrdim sa svim dokazima i saznanjima koje sam prikupio. Evo stravične istine s kojom smo se majka Suzana i ja morali suočiti. Nadam se da više nikad nijedan roditelj neće izgubiti svoje dijete", rekao je Dragčević.



On je jasno naglasio gdje je njegov sin bio kobne noći.



"David je 18. marta u bio u centru grada, te je pred očima mnogobrojinih svjedoka i kamera koje pokrivaju centar, otet od strane krimanalaca koji su ovaj zločin unaprijed pripremali. Na to ukazuje snima ispred platoa Boske. Otmičari u 2:40 sati gase telefon.Taj dokaz smo mi prikupili, MUP RS je naše dokaze zloupotrijebio", kazao je Dragičević.



Rekao je da je njegov sin pretučen na parkingu Metalske škole, te da je to tek bio početak njegove agonije.



"Prema svjedočenjima očevidaca, moguće je da je prvo brutalno pretučen od strane 15-20 osoba, odvučen sa parkinga Metalske škole, ali to tek treba istražiiti. Da li je policija tu izvršila uviđaj, zašto nije, nemoguće je da 15-20 osoba premlati nekog i da tu ne ostane nikava trag krvi. To je tek početak višednevne agonije mog sina. Danima je mučen, postaje niz dokaza, o tome svjedoče teške zaživotne povrede", istakao je Dragičević tokom svog obraćanja.



Meta na leđima



Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, rekao je da mu bloger Slobodan Vasković crta metu na leđima i da to ne može da toleriše.



Lukač je na posebnoj sjednici NS RS poručio da neće trpjeti uvrede već da će insistirati da se istina utvrdi na sudu i protiv Slobodana Vaskovića i svih ostalih.



"Da li treba da se naviknem na to što mi djecu prozivaju na društvenim mrežema? Na laži i na žigosanje moje djece se neću naviknuti i ćutati blogeru Slobodanu Vaskoviću koji mi crta metu na leđima", rekao je Lukač u Narodnoj skupštini u replici poslanicima opozicije.



On je ponovio da će tužiti Vaskovića i poslanika NDP-a u Narodnoj skupštini Zdravka Krsmanovića.



Meta na čelu



Poslanik Adam Šukalo rekao je danas na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS da je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač danas prijetio roditeljima i novinaru Slobodanu Vaskoviću krivičnim prijavama.



- Da je ovo pravna država, Lukač bi nakon izlaska iz ove sale bio uhapšen. Lukač je rekao pred nama da David nije žrtva, "ispod žita" ga je okarakterizirao kao uličara, kavgadžiju, uživaoca opojnih droga. To je utisak koji želi da javnost stekne. Ali, prevario se. Narod više ne vjeruje institucijama, MUP-u RS – kazao je Šukalo.



On kaže da je Lukač optužio Davida da je narkoman.



- A od koga je on kupovao drogu u Banjoj Luci? Od koga djeca u Banjoj Luci kupuju drogu? Zašto ne procesuirate narkoklan? Šta oni rade u Banjoj Luci? Meni je glava u torbi dok ovo govorim. Da li se novac od prodaje narkotika ulaže u neke projekte u RS - upitao je Šukalo.



Osuda prijetnji novinarima



Dragan Čavić, poslanik NDP-a, je rekao da je njegovo lično ubjeđenje da Davidova smrt nije bila zadesna, te da se on nije mogao utopiti u Crkvenoj na mjestu na kojem policija tvrdi da se to desilo.



Rekao je da niko nije imao pravo da mimo tužioca iznosi kvalifikacije o slučaju Dragičevića, i da je javnost s pravom uznemirena.



"Mjesto gdje je mladić pao ja ne mogu da vjerujem da je on tamo slučajno zabasao i pao u rijeku. Moje ubjeđenje je da nije mogao da se tamo utopi čak ni kada je voda podignuta jer ne može biti veća od visine pojasa. Ne mogu da vjerujem da je tijelu trebalo četiri ili pet dana da prođe kroz podvod jer tamo nema betonskih podloga", rekao je Čavić.



Osudio je Lukačevu prijetnju novinarima, i dodao da kao čovjek može da se osjeća povrijeđeno, ali da kao ministar nema pravo da iznosi takve kvalifikacije.









(24sata.info)