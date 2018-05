Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da vjeruje u institucije Srpske i zatražila od njih da dođu od istine u vezi sa smrću 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke.

U obraćanju u Narodnoj skupštini tokom rasprave o tački dnevnog reda - Razmatranje stanja bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj - "Pravda za Davida - Pravda za sve", Cvijanovićeva je naglasila da joj je žao zbog gubitka jednog mladog života i tragedije koja je zadesila porodicu Dragičević, izrazivši im saučešće.



"Žalim što će Davidovi roditelji biti sami kad se suoče sa istinom. Tada neće biti ni vas, ni onih koji su otišli na Trg, ni onih koji su potrčali da se uslikaji kad pale svijeće, kao ni onih koji kao političari ukrštaju ruke sa nesrećnim ocem. Neće biti nikoga, to znam jer smo gledali i druge takve primjere", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da kao roditelj očekuje da Tužilaštvo kaže da li je tačno ili nije to što su ljudi naveli u obdukcionom nalazu.



"Mi nismo pozvani da to objašnjavamo. To radi struka i svi hoćemo odgovore. Osjećam se veoma loše da razvlačimo mrtvo dijete kroz svoje političke priče. Ne želim polaziti od pretpostavke da neko ko sjedi na klupi u parku više zna od policije. To je nemoguće", rekla je Cvijanovićeva.



Predsjednik Vlade je rekla da je ovdje riječ o jednoj porodičnoj tragediji i izrazila bojazan da se u vezi s tim zloupotreljava tuđa bol i roditeljska briga, te da su stvari u vezi sa smrću Dragičevića, nažalost, ispolitizovane.



"Jedna tragedija i nesreća su ispolitizovani. Nije na političarima da se utrkuju da se pojave na okupljanjima na trgu. Niko nema ništa protiv okupljanja građana, to je njihovo pravo, ali imam protiv politizacije jedne porodične tragedije i njihove boli. Ne vjerujem da će se depolitizacija desiti na osnovu rasprave u Narodnoj skupštini i da ćemo nešto posebno postići", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da Narodna skupština ne može da se izjašnjava da li je u ovom slučaju riječ o ubistvu ili samoubistvu Davida Dragičevića, kako je zahtijevao njegov otac Davor.



"Suština je da ojačamo naše institucije, da nadležne institucije utvrde istinu", rekla je premijer Srpske.



Ona je navela da pojedini poslanici ne treba da Vladi i resornim ministrima postavljaju pitanja za čije je odgovore mjerodavno i relevantno Tužilaštvo.



Cvijanovićeva je naglasila da je saglasna sa stavom da se niko ne smije kriminalizovati bez dokaza i da je to pogrešno.



"To se odnosi na nesrećnog dječaka, kao i bilo kog člana društva, funkcionera ili nekoga ko obavlja poslove u institucijama. To treba biti naš generalni stav i nadam se da većina smatra da je to ispravno", rekla je Cvijanovićeva.



Osvrnuvši se na optužbe poslanika NDP-a Zdravka Krsmanovića da "neko prikriva dokaze u vezi sa ovim slučajem", Cvijanovićeva je istakla da su to apsolutno neozbiljne optužbe.



"Ako ima neko da to radi, očekujem da bude teško sankcionisan", rekla je Cvijanovićeva.



Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je rekao da svi poslanici traže da se ubrza rasvjetljavanje slučaja stradanja Davida Dragičevića.



On je dodao da priča da se dođe do istine o okolnostima njegovog stradanja, nažalost, ide polako u drugi plan, ali da treba vratiti argumente u raspravu.



"Skupština ne odlučuje i ne glasa da li je nešto bilo ubistvo ili zadesna smrt. To mora da uradi Tužilaštvo. Mi možemo da govorimo o okolnostima koje su dovele do toga i da tražimo više racija, više video nadzora u gradu...", rekao je Stevandić.





