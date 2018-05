Poslanik Adam Šukalo rekao je danas na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS da je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač danas prijetio roditeljima i novinaru Slobodanu Vaskoviću krivičnim prijavama.

Adam Šukalo / 24sata.info

- Da je ovo pravna država, Lukač bi nakon izlaska iz ove sale bio uhapšen. Lukač je rekao pred nama da David nije žrtva, "ispod žita" ga je okarakterizirao kao uličara, kavgadžiju, uživaoca opojnih droga. To je utisak koji želi da javnost stekne. Ali, prevario se. Narod više ne vjeruje institucijama, MUP-u RS – kazao je Šukalo.



On kaže da je Lukač optužio Davida da je narkoman.



- A od koga je on kupovao drogu u Banjoj Luci? Od koga djeca u Banjoj Luci kupuju drogu? Zašto ne procesuirate narkoklan? Šta oni rade u Banjoj Luci? Meni je glava u torbi dok ovo govorim. Da li se novac od prodaje narkotika ulaže u neke projekte u RS - upitao je Šukalo.



On je naveo da neće biti kandidat na općim izborima i da njegove riječi ne cijene kao predizbornu kampanju. Porodici Dragičević, kaže Šukalo, ništa ne može nadoknaditi gubitak. Svjestan je da bi bar promil roditeljske boli ublažila činjenica da istraga ide u pravom smjeru.



– Zajedno s Tužilaštvom, MUP RS pokušava uplašiti građane RS. Gospodine Lepir, stekao sam utisak da ste se i vi ovdje predstavili kao žrtva. David je žrtva. Rekli ste da vam nedostaje ono što je najvažnije - osnova sumnje. U kojem pravcu ste išli? Prema međusobnom koškanju mladića oko djevojke? Zašto niste išli dalje, putevima droge? Sve ste ovdje ispričali, ali niste dali odgovor na osnovno pitanje – ko je ubio Davida – rekao je Šukalo.



