Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, rekao je da mu bloger Slobodan Vasković crta metu na leđima i da to ne može da toleriše.

Foto: NN

Lukač je na posebnoj sjednici NS RS poručio da neće trpjeti uvrede već da će insistirati da se istina utvrdi na sudu i protiv Slobodana Vaskovića i svih ostalih.



"Da li treba da se naviknem na to što mi djecu prozivaju na društvenim mrežema? Na laži i na žigosanje moje djece se neću naviknuti i ćutati blogeru Slobodanu Vaskoviću koji mi crta metu na leđima", rekao je Lukač u Narodnoj skupštini u replici poslanicima opozicije.



On je ponovio da će tužiti Vaskovića i poslanika NDP-a u Narodnoj skupštini Zdravka Krsmanovića.



Odgovorio je na i optužbe Nedeljka Glamočaka, rekavši da su njegove izjave sramotne.



Nedeljko Glamočak, predsjednik Kluba SDS-a, u ranijem obraćanju rekao da je u Banjaluci došlo do značajnog pogoršanja bezbjednosne situacije, a da javnost stiče uvjerenje da se nešto prikriva u istragama ne samo u slučaju Davida Dragičevića, nego i u nizu drugih.



Vladu je optužio da ignoriše okupljanja građana na Trgu koji traže istinu u ovom predmetu, a da su na svjetlo dana izašli dokazi koji su “razmontirali zvanični koncept” koji su predočile zvanične institucije.



"Pokazali ste nemoć pred nekim parasistemom koji drži pod kontrolom one koji vode istragu i zato je ova Narodna skupština bila neophodna, da se zaustavi taj parasistem i ponovo povrati vladavina prava", rekao je Glamočak.



Zapitao se zašto je ministar Lukač slučaj okvalifikovao kao samoubistvo prije nego što se oglasio zvanično tužilac, te je pozvao na smjenu nadležnih koji su vodili ovaj predmet.



U Narodnoj skupštini RS u toku je posebna sjednica na kojoj se razmatra dokument o bezbjednosnoj situaciji u Banjaluci "Pravda za Davida - pravda za sve".





(NN)