Ministar unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas da odbacuje optužbe koje je u Narodnoj skupštini Srpske iznio Davor Dragičević, otac tragično nastradalog Davida Dragičevića, optužujući ga kao saučesnika u ubistvu njegovog sina, bez ijednog dokaza.

Dragan Lukač / 24sata.info

Lukač je upitao ko ima pravo da optužuje bez ijednog dokaza ikoga za ovako teška krivična djela.



"Sve što smo čuli od Davora Dragičevića nije iznenađenje. Ovo je očigledno pripremljen performans za optužbe prema meni lično, ali i institucije Srpske bez ijednog dokaza", rekao je Lukač na posebnoj sjednici na kojoj se razmatra dokument o stanju bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj "Pravda za Davida - pravda za sve", prema prijedlogu narodnih poslanika.



On je poručio da će podnijeti krivične prijave protiv svakoga ko ga optužuje bez ijednog dokaza, poput blogera Slobodana Vaskovića, ali i pojedinih narodnih poslanika.



"Slobodan Vasković usmjerava Dragičevića, kao i pojedini političari koji žele da iskoriste ovo na morbidan način. Razumijem Dragičevićevu bol, ali ovo je izluđivanje njega u velikoj nesreći koja ga je zadesila da bi ga iskoristili za svoje interese", rekao je Lukač.



On je rekao da u Srpskoj postoje institucije čiji je posao da utvrde šta se dogodilo.



Lukač je istakao da je donesena odluka o ukidanju tajnosti podataka u slučaju Davida Dragičevića jer je utvrđeno da postoji potreba da se ovi podaci učine dostupni javnosti.



"I ja sam stvarao Republiku Srpsku, borac sam prve kategorije, ratni vojni invalid, sedam litara krvi sam prolio za ovu Republiku u svim borbama, ranjavanjima i operacijama koje sam podnio", rekao je Lukač.



On je istakao da je i njegov desetogodišnji sin lažno optužen na društvenim mrežama da je učestvovao u premlaćivanju Dragičevića, te poručio da neće dozvoliti da iko naudi njegovoj djeci.



