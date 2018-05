Javno tvrdim da je moj sin mučen i brutalno ubijen, rekao je Davor Dragičević, otac nastradalog Davida Dragičevića, tokom obraćanja na posebnoj sjednici u Narodnoj skupštini RS.

Foto: NN

Zahvaljujem se što ste mi omogućili da se ovdje borim za pravdu za monsutruzino ubistvo mog sina Davida Dragičevića. Mene lično neka slobodno hapse Dragan Lukač, Darko Ćulum, Darko Ilić, ali da ne pomišljaju da diraju nekog od moje porodice ili nekog od članova grupe "Pravda za Davida".



On je rekao da nije član nijedne partije, i da neće biti.



"Javno tvrdim da je moj sin mučen i ubijen. Ovo tvrdim sa svim dokazima i saznanjima koje sam prikupio. Evo stravične istine s kojom smo se majka Suzana i ja morali suočiti. Nadam se da više nikad nijedan roditelj neće izgubiti svoje dijete", rekao je Dragčević.



On je jasno naglasio gdje je njegov sin bio kobne noći.



"David je 18. marta u bio u centru grada, te je pred očima mnogobrojinih svjedoka i kamera koje pokrivaju centar, otet od strane krimanalaca koji su ovaj zločin unaprijed pripremali. Na to ukazuje snima ispred platoa Boske. Otmičari u 2:40 sati gase telefon.Taj dokaz smo mi prikupili, MUP RS je naše dokaze zloupotrijebio", kazao je Dragičević.



Rekao je da je njegov sin pretučen na parkingu Metalske škole, te da je to tek bio početak njegove agonije.



"Prema svjedočenjima očevidaca, moguće je da je prvo brutalno pretučen od strane 15-20 osoba, odvučen sa parkinga Metalske škole, ali to tek treba istražiiti. Da li je policija tu izvršila uviđaj, zašto nije, nemoguće je da 15-20 osoba premlati nekog i da tu ne ostane nikava trag krvi. To je tek početak višednevne agonije mog sina. Danima je mučen, postaje niz dokaza, o tome svjedoče teške zaživotne povrede", istakao je Dragičević tokom svog obraćanja.





(NN)