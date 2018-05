Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ilustracija / 24sata.info

Padavine se najprije očekuju u jugozapadnim područjima, a do kraja dana mjestimično i u ostalim dijelovima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne, mjestimično se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena.



Za sutra meteorolozi prognoziraju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Prije podne slaba kiša ili pljusak se očekuje na sjeverozapadu Bosne. Tokom dana i u večernjim satima u Bosni, nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu od 23 do 27 stepeni.



U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se prije podne. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu od 24 do 27 stepeni.



I u nedjelju nas očekuje slično vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupni porast oblačnosti i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru zemlje, uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.



(Avaz)