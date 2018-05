Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemar poručio je večeras u Sarajevu da će građani Bosne i Hercegovine biti sretniji i produktiviniji ako svoju budućnost budu mogli graditi u svojoj državi.

Foto: FENA

Wigemark se obratio na prijemu u povodu Dana Evrope, odakle je pozvao političke elite da pomognu građanima da ne bi napuštali svoju državu tražeći dignitet negdje drugo.



- Vašim građanima morate ponuditi nešto više i nešto smislenije od pukog patriotizma, nešto konstruktivnije od političkih prepucavanja ukoliko želite da vam građani ostanu ovde i daju svoj doprinos za budućnost - istakao je Wigemak.



Naglasio je da je članstvo u EU izvanredna prilika za BiH, ali da političari moraju biti na čelu napora, impresionirati EU i zemlje članice.



- Morate nas uvjeriti da je BiH opredijeljena da zauzme svoje punopravno mjesto članice u EU - istakao je Wigemark.



Također, naveo je da u BiH ima mnogo više nade i pozitivnih priča nego što se to može čuti u stalnim kritičkim osvrtima od brojnih analitičara i stručnjaka.



- Čini se da ljudi u ovoj zemlji žive u mnogo zdravijoj realnosti nego što bi se to očekivalo u svakodnevnoj komunikaciji i drugim odnosima. Građani BiH žive i žele da žive zajedno, većini nije ni stalo do politike - rekao je Wigemark te dodao da je takav utisak stekao obilazeći BiH i razgovarajući s velikim brojem ljudi u mnogim bh. gradovima, za nešto više od tri godine.



Mišljenja je da su različitosti BiH prednost, a ne prepreka kako se to čini. U vezi s tim, rekao je da se od političara očekuje da pokažu jednak stepen solidarnosti i zrelosti kao što to čine građani.



Dan Evrope se slavi svake godine 9. maja u povodu godišnjice historijske Šumanove deklaracije koja je postavila osnovne temelje na kojima je izgrađena EU. To je i prilika da se slave dostignuća EU - trajni mir, ekonomska saradnja i kretanje bez granica.



(FENA)