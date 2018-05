Kada bude usvojen novi poslovnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), koji je u potpunosti usklađen s preporukama Evropske komisije (EK), bit će zabranjeno da supružnici i krvni srodnici budu imenovani kao nosioci pravosudnih funkcija u iste institucije, rečeno je, između ostalog, jučer na sjednici VSTV-a.

Arhiv / 24sata.info

Prijedlog nacrta poslovnika trebao bi biti finaliziran već na sljedećoj sjednici.



Objektivnija procedura



- Osnovna svrha ovih izmjena je transparentnija i objektivnija procedura imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija kako bi se dolazilo do što kvalitetnijih kandidata - pojasnio je šef Kabineta Predsjedništva VSTV-a Admir Katica.



Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić smatra da neka rješenja koja nudi poslovnik ipak nisu dobra. Uz to, podsjetila je da je odredba po kojoj bračni supružnici i krvni srodnici ne mogu biti imenovani u jednu pravosudnu instituciju postojala i u starom zakonu, prije reforme pravosuđa u BiH.



- To je bila sasvim opravdana odredba koja je kasnije izbačena. Nažalost, VSTV to ne može regulirati svojim poslovnikom, to se mora ugraditi u zakon. Mi možemo reći da ne želimo imenovati nekog iz tog razloga, ali onda se on može žaliti i podnijeti tužbu i u tome će i uspjeti, jer to nije zakonski regulirano. Pretpostavljam da je neko ko je donio ovakav zakon htio udomiti neke članove svoje porodice u pravosuđe - zaključila je Jukić.



Dodala je da je kod izbora predsjednika suda ili glavnog tužioca VSTV doveden u situaciju da neće moći izabrati kvalitetnog kandidata, jer će neke sudije biti diskvalificirane zbog toga što neće dobiti bodove na iskustvo.



Jednom godišnje



- Akcent treba biti na prezentiranju programa rada, a ne na prethodnom iskustvu. Neodrživ je i prijedlog da se konkursi za pravosudne funkcije raspisuju jednom ili dva puta godišnje - smatra Jukić.



Prema njenim riječima, problem će se pojaviti i kod poništavanja konkursa, ako se na njega nije prijavio kandidat tražene nacionalnosti, što je bila dosadašnja praksa VSTV-a.



- Novim poslovnikom predviđeno je da se konkurs može poništiti samo jednom. To moramo riješiti, u suprotnom idemo u jednonacionalne sudove - istakla je Jukić.



U pripremi i novi zakon o VSTV-u



Vijeće će 23. i 24. maja razmatrati i svoj prijedlog nacrta zakona o VSTV-u, koji je, također, implementacija preporuka EK, jer se nije sve moglo riješiti izmjenama i dopunama Poslovnika VSTV-a, već trebaju zakonske izmjene.



Na taj način, kaže Katica, VSTV je preuzeo ekspertnu ulogu da izradi najbolji mogući prijedlog zakona o VSTV-u koji će biti u skladu s evropskim standardima.



(Avaz)