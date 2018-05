Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić prisustvovao je danas, na obnovljenom Partizanskom spomen-groblju u Mostaru, obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. Obraćanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH prenosimo u cijelosti:

"Poštovani,



Prije tačno sedam mjeseci sam, zajedno sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem, posjetio ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i zatekao prizor koji nas je i rastužio i razočarao. Cijela graditeljska cjelina i jedan od najznačajnijih i najljepših ambijentalnih spomenika antifašizmu, ne samo u BiH nego i na području cijele regije bivše Jugoslavije, pa i Balkana, bio je devastiran i zapušten i izložen dugogodišnjem divljanju vandala i neofašista.



Tada smo, pred svim dobronamjernim Mostarcima, Bosancima, Hercegovcima i poštovaocima ovog grandioznog spomenika podignutog u slavu antifašizma, patriotizma, rodoljublja i čovjekoljublja, dali čvrsto obećanje da nećemo odćutati na barbarsko uništavanje i civilizacijsku sramotu koju smo tada zatekli. I nismo.



Podržali smo inicijative mostarskih institucija i entuzijasta iz Centra za mir i multietničku saradnju, Odbora za podršku obnovi ovog nacionalnog spomenika, Mostarskog kruga i drugih brojnih prijatelja i poštovalaca tekovina antifašističke borbe, humanističkih vrijednosti i dobre tradicije njegovanja međuljudskih odnosa i respekta prema vrijednostima iz prošlosti, te smo premijer Novalić i ja, zajednički okupili veliki broj prijatelja projekta, sa nivoa federalnih, kantonalnih i gradskih vlasti, kao i donatora koji su, svako na svoj način i u okviru svojih mogućnosti, uzeli učešće i podržali projekte obnove i revitalizacije pojedinačnih spomeničkih cjelina.



Ovim naš angažman, kao i angažman svih onih koji cijene vrijednosti slobode, jednakosti, ljudskih prava i solidarnosti, neće prestati, jer i danas, kada ujedinjena Evropa slavi svoj dan i kada se, diljem planete, sa velikim pijetetom obilježava Dan pobjede nad fašizmom i odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, mi u Bosni i Hercegovini svjedočimo da fašističke i hegemonističke ideologije još uvijek nisu poražene.



Događaji iz nedavne prošlosti, ali i naša svakodnevnica, potvrđuju, nažalost, da elementi diskriminacije koja graniči sa obrisima fašizma postoje u bh. društvu, manje ili više prikriveni i zbog toga – i to želim posebno naglasiti, prihvatanje evropskih i civilizacijskih vrijednosti i jačanje ideje antifašizma mora biti imperativ svima nama.



Naša iskustva su teška i bolna, temeljimo ih nažalost na iskustvu iz neposredne prošlosti, jer ideologija za koju smo mislili da je 9. maja 1945. zauvijek slomljena, na ovim je prostorima ponovo oživjela početkom '90-tih godina, što je rezultiralo nekim od najgorih zločina u historiji BiH i Evrope. I ako smo tada naivno vjerovali da je fašistička ideja kapitulirala 1945. godine i da se logori, masovni zločini i genocid više ne mogu ponoviti, danas znamo da fašizam ima hiljadu lica, da se historija ponavlja ako ne naučimo potrebne lekcije i da zbog toga antifašizam mora biti jedna od ključnih odrednica našeg djelovanja.



Borba protiv fašizma je borba protiv svih podjela, nacionalnih, vjerskih, ideoloških, koje su bosanskohercegovačkom društvu nametnute izvana, jer je stvarna bit Bosne satkana od jedinstva različitosti, to je i borba protiv sve agresivnijih pokušaja historijskog revizionizma, ali i odnos prema našem antifašističkom naslijeđu, kao jednom od najvažnijih civilizacijskih tekovina.



Upravo iz tog razloga, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope obilježavamo na ovom mjestu, koje je spomenik antifašističke borbe i predstavlja sjećanje na sve poginule u Narodno-oslobodilačkom ratu.



Kada smo u novembru prošle godine posjetili Partizansko groblje i vidjeli u kakvom se stanju nalazi, obećali smo pomoć kako bi ovaj spomen-kompleks, koji je umjetnički, ambijentalni i arhitektonski dragulj, obnovili i vratili mu izgled kakav zaslužuje.



Sretan sam što danas vidim da se spomenik uređuje, da nema više provokativnih simbola i uvredljivih poruka, jer moramo znati da je odnos prema vlastitoj prošlosti istovremeno i odnos prema našoj budućnosti.



A ovdje, na Partizanskom groblju u Mostaru mi, kao Bosanci i Hercegovci, možemo biti ponosni na naše djedove koji su se priključili svjetskom antifašističkom pokretu i u Drugom svjetskom ratu pobijedili fašizam.



Obilježavanje današnjeg datuma je izraz poštovanja prema antifašističkoj prošlosti i civilizacijskim vrijednostima na kojima počivaju sva moderna društva.



Isto tako, upravo ovdje, na ovom mjestu, je i spomenik mladosti Mostara, onima koji su darovali svoje živote u borbi protiv fašizma. To nikada ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo nikada zaboraviti našu prošlost, niti onu od prije sedamdeset, niti onu od prije dvadeset godina.



Zbog toga, odnos prema mladosti kojoj je i posvećen ovaj memorijalni kompleks, treba biti jednak odnosu kakav imamo prema mostarskoj mladosti koja leži u mostarskim haremima i grobljima jer su se i jedni i drugi borili protiv fašizma i barbarizma.



A ovaj Spomenik u Mostaru – kako je u ljeto 1965. godine, odmah po završetku izgradnje, rekao sam autor, arhitekta i moj uvažni profesor Bogdan Bogdanović, jeste spomenik jednog grada. On nam, prije svega, govori o Mostaru – borcu i o Mostaru – pjesniku.



Arhitekta Bogdan Bogdanović je ovdje uspio da napravi svoju iskrenu mostarsku priču: priču o tome kako će se – zauvijek - Partizansko spomen groblje i Grad Mostar gledati licem u lice, oči u oči – Grad mrtvih antifašističkih junaka, uglavnom mladića i djevojaka, i Grad živih, za koje su oni položili živote.



I jedni i drugi, svako u svoje vrijeme, nisu pognuli glavu pred mrziteljima drugih i drugačijih, pred rušiteljima svoga grada i svoje države.



Zahvaljujući nasljeđu i jednih i drugih, mi danas baštinimo antifašističke vrijednosti na kojima počiva moderna Evropa.



Kako se u svim državama članicama Evropske unije, ali i u zemljama koje su potencijalni kandidati za članstvo, 9. maj slavi i kao dan kada je započeo proces ujedinjene Evrope, želim reći da je BiH postala kredibilan dio tih procesa i da smo, nakon višegodišnjeg zastoja u procesu evropskih integracija napravili značajne iskorake.



Sa ovog važnog mjesta, uz čestitke za Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, šaljemo i poruku da smo mi oduvijek dio evropske porodice naroda i da ćemo uskoro i formalno postati njen ravnopravni član.



Na tome vrijedno radimo i to je naš zadatak, naša obaveza i naše nasljeđe koje ćemo ostaviti mladim generacijama koje će živjeti u miru kao Evropljani.



Hvala vam. "

