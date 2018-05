Šef Delegacije EU u BiH, ambasador Lars Gunnar Wigemark prisustvovao je danas obilježavanju Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom koje je upriličeno na obnovljenom Partizanskom spomen-groblju u Mostaru.

Foto: 24sata.info

- Velika mi je čast da sam danas ovdje na ovaj veliki dan kada obilježavamo Dan Evrope, dan koji je u suštini okrenut budućnosti, ali istovremeno je i prilika da se podsjetimo prošlosti u kojoj su mnoge žene i muškarci položili svoje živote - kazao je Wigemark na početku svog obraćanja prisutnima.

Nesumnjivo, kako je kazao, ovaj dan jedan je od najvažnijih trenutaka u modernoj historiji Evrope, koja je nažalost svjedočila prevelikom broju sukoba i krvoprolića.



- Samo nekih pet godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, jedan od najvažnijih trenutaka je kada je tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman nazvao svog njemačkog kolegu, dojučerašnjeg zakletog neprijatelja, kako bi razgovarali. Schumanova gesta je time otvorila put pomirenju, saradnji i razumijevanju dotad nezabilježenom u Evropi i utrla put prijeko potrebnom pomirenju i izlječenju od rana - naveo je Wigemark.



U svojoj sada već poznatoj Deklaraciji o vrijednostima koje su postale jedan od temelja EU, Schuman govori o jednakosti, uvažavanju ljudskih prava i spremnosti na međusobnu saradnju u pravcu zajedničkog dobra i digniteta svih.



- Mislim da su upravo ove vrijednosti utkane i u ovaj spomenik koji je projektovao slavni arhitekta Bogdan Bogdanović. On je rekao da je Partizansko groblje napravljeno po uzoru na sam Mostar kako bi gledalo u srce grada i podsjećalo nas sve na univerzalne vrijednosti koje nas povezuju. Arhitekt kaže da svaki ovaj kamen priča svoju priču, priču svakog mladog i starog čovjeka koji je dao svoj život i koji je u tim najtežim vremenima za Evropu imao snage i hrabrosti da podnese svoj dio odgovornosti - kazao je ambasador Wigemark.



Koliko god pričali o ovim vrijednostima, dodao je, one će uvijek biti podjednako važne i uvijek će nam dobro doći da se na njih podsjetimo.



- Ove vrijednosti su utkane u same temelje EU, unije slobodnih, jednakopravnih građana EU kao jednog od najuspješnijih primjera mira i pomirenja u modernoj historiji, u okviru projekta za koji želimo da i BiH postane dio. Mi nismo nikakvo carstvo, država koja osvaja druge države. Mi smo unija nezavisnih država koje dijele zajedničke vrijednosti i čija članica postajete slobodnom svojom voljom - naglasio je Wigemark.



(24sata.info)