Narodna skupština Republike Srpske sutra će na posebnoj sjednici razmatrati stanje sigurnosti u Banjoj Luci i RS - "Pravda za Davida - pravda za sve", prema prijedlogu narodnih poslanika.

Foto: 24sata.info

U prijedlogu narodnih poslanika navodi se da je "krajnje vrijeme da skupština zauzme čvrst stav da niko i nikada u RS ne može i ne smije biti iznad zakona".



Narodna skupština mora da zauzme stav da svaki građanin ove zemlje ima jednaka prava na život, sigurnost i slobodu, te da je obaveza svake institucije u ovoj zemlji da sačuva svakog građanina od nasilnih akata od koga god da dolaze, navodi se u obrazloženju dokumenta.



U dokumentu se dodaje da će se jedino na taj način poslati jasna i čvrsta poruka da je Republika Srpska i dalje zemlja zakona, reda i slobode, da pravde u njoj još ima i da će biti kažnjen svako ko se ponaša drugačije.



Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović ranije je rekao Srni da očekuje da predstojeća posebna skupštinska sjednica protekne u demokratskoj atmosferi u skladu sa Poslovnikom o radu i da narodni poslanici daju doprinos poboljšanju sigurnosti u RS.



"Naša obaveza i dužnost je da radimo u demokratskoj atmosferi i sačuvamo dignitet Narodne skupštine i drugih institucija RS", rekao je Čubrilović.



On je istakao da Narodna skupština Republike Srpske nije ni sud niti tužilaštvo i ne može da rješava pitanja iz njihove nadležnosti.



"Sva pitanja iz oblasti sigurnosti, uključujući i smrt Davida Dragičevića, treba da riješe nadležne institucije u skladu sa najvišim profesionalnim standarima", istakao je Čubrilović.



On je rekao da očekuje da nadležno tužilaštvo, u što kraćem roku, izvan svake razumne sumnje, tačno i potpuno odgovori u vezi sa smrću Davida Dragičevića.



"Izražavam razumijevanje za porodicu Davida Dragičevića i sve građane koji traže pravdu, a pravda je otkrivanje istine i kažnjavanje svih za koje se utvrdi da su krivi ili odgovorni. Građani koji se okupljaju u Banjoj Luci i u drugim mjestima imaju demokratsko pravo da mirnim putem izražavaju stavove i traže odgovore od nadležnih organa", zaključio je Čubrilović.



Početak sjednice zakazan je u 10.00 sati, najavljeno je iz parlamenta RS.



Nestanak dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću rijeke Crkvena u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci.



Nakon identifikacije tijela, od 26. marta na banjalučkom Trgu Krajine počela su okupljanja građana organizovana putem Facebook grupe pod nazivom "Pravda za Davida", koja je, kako je navedeno, formirana s ciljem dolaska do istine i rasvjetljavanja "slučaja 'Davida Dragičevića'".



(SRNA)