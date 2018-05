Stotinu lica dnevno prođe mimo Granične policije BiH i nijedna agencija ih ne registruje do njihovog dolaska u Sarajevo i do registracije u Službu za poslove sa strancima BiH, izjavio je Srni direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić.

Slobodan Ujić / 24sata.info

Ujić je naglasio da je zbog toga ovoj službi hitno potrebno minimalno 20 do 50 novih zaposlenika, kao i Graničnoj policiji BiH.



"Mi imamo priliv od stotinu lica dnevno koja prođu mimo Granične policije. Služba nema smještajnih kapaciteta, a budžet je isti kao i prije četiri godine kad su bile samo legalne migracije. Zato nam je hitno potrebno 20 do 50 novih zaposlenika, kao i Graničnoj policiji BiH", istakao je Ujić.



On je dodao da je Koordinacino tijelo za pitanje migracija 4. maja održalo sastanak i da su doneseni zaključci i mjere koje treba hitno preduzeti a tiču se nezakonitih migranata i propusnosti granice BiH.



"Te mjere idu na sjednicu Savjeta ministara koja će biti održana iduće sedmice. Koordinaciono tijelo za pitanje migracija i Ministarstvo bezbjednosti predložiće konkretne mjere. Trebaju nam novčana sredstva za alternativni smještaj migranata, a za Službu i novac i novi ljudi", kaže Ujić.



On je istakao da migranti u BiH dolaze rutom koja se dijeli na dvije podrute - jedna ide iz Grčke i Albanije, preko Srbije u BiH, a drugim dijelom, manjim, iz Crne Gore u BiH.



"BiH nema smještajne kapacitete. Imigracioni centar može da primi stotinu ljudi, a tuzlanski centar 150, a u BiH je trenutno mnogo veći broj migranata. Kad je riječ o smještajnim kapacitetima pritisak je najveći na Sarajevski i na Unsko-sanski kanton. Kada kreću prema zemljama EU, migranti idu preko Unsko-sanskog kantona. Problemi su, dakle, najveći u Sarajevu, Bihaću i Velikoj Kladuši", pojasnio je Ujić.



U starom dijelu Sarajeva, preko puta Gradske vijećnice, nedaleko od Baščaršije, nastalo je improvizovano šatorsko naselje u kome borave stotine ilegalnih migranata.



Sarajevski mediji pišu da vlasti BiH ništa ne preduzimaju kako bi taj problem riješile.



"Situacija kod Vijećnice se pogoršava, migranti pristižu, a građani strahuju od izbijanja bolesti, jer migranti nemaju uslove za održavanje higijene. Najveći problem je smještaj, nedostaju nam i šatori, sinoć su dvojica migranata spavala na otvorenom.



Građani i dalje pomažu i policija je uvijek tu, dežura, nema nikakvih problema i incidenata, nekada se oni između sebe posvađaju, ali to nije ništa zabrinjavajuće", rekla je jedna od mještanki.



Portparol sarajevskog MUP-a Suvada Kuldija rekla je novinarima da do sada nije bilo narušavanja javnog reda.



"Mišljenja građana su podijeljena. Mnogi pomažu migrantima, dok drugi osuđuju one koji to rade i zahtijevaju da se ovaj problem riješi. Nema nikakvih većih problema, a svi manji incidenti koji su zabilježeni nastali su zbog njihovog međusobnog neslaganja. I kada policijski službenici izađu na teren, oni ne žele da podnose nikakve prijave", rekla je Kuldija.



Prema podacima Ganične policije, od početka ove godine registrovan je ulazak više od 2.000 migranata, ali nije poznato koliko njih je ostalo u BiH, a koliko je nastavilo put prema zemljama Evropske unije.



(SRNA)