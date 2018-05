BiH nema načina da presiječe rutu i zaustavi migrante koji nadiru BiH i kojih je trenutno više od 50.000 na ruti između Grčke i BiH, izjavio je Srni ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

"Ako zatvorimo granicu ni to neće riješiti problem jer u tom slučaju oni ostaju ovdje. Problem je na izvorištu i o tome sam govorio u Briselu i Beču. U rješavanje tog problema moraju se uključiti sve države jer je riječ o ozbiljnom problemu i ruti kojom migranti u BiH dolaze iz Turske, preko Grčke, Albanije i Crne Gore", upozorava Mektić.



On tvrdi da ne može da se riješi taj problem jer, kako kaže, migranti neće da idu u postojeće smještaje, kao što je onaj u Salakovcu sa 150 mjesta, te smještaj u Delijašu.



"Oni hoće smještaj u centru Sarajeva, na autobuskoj stanici, kao i na autobuskoj stanici u Velikoj Kladuši. A mi ih ne možemo smjestiti ni uz granicu jer se tome protivi Hrvatska", rekao je Mektić.



On je najavio da će do kraja sedmice biti urađen plan hitnih mjera, u pokušaju rješavanja tog problema, a čiji je prioritet pronalazak i određivanje smještaja za migrante.



"U rješavanje tog problema moraju se uključiti institucije EU, mi to sami ne možemo", poručio je Mektić.



