Sve je veći broj migranata na sarajevskim ulicama, a naša novinarska ekipa zabilježila je prije nekoliko dana mučne scene u improviziranom kampu koji su napravili prekoputa Vijećnice.

Grupa mladića okružila je jednog stranca i otela mu novčanik. Šokirani stranac pokušavao je da ih se oslobodi, ali su oni išli za njim tražeći mu još novca. Vikali su na njega i pratili ga skoro pola kilometra.



Hitno reagirati



Kako kaže za Avaz.ba ministar policije Sarajevskog kantona Vedran Mulabdić, dolaze iz sata u sat i svakim danom sve ih je više, zbog čega je potrebno da država hitno reagira da ne bi došlo do humanitarne i sigurnosne eskalacije ovog problema.



Na osnovu operativnih aktivnosti provedenih od policijskih službenika MUP-a KS, ustanovljeno je da veći dio migranata na području Kantona Sarajevo ne posjeduje nikakve identifikacione dokumente.



- Shodno tome, inicirali smo održavanje sastanka s policijskim agencijama državnog nivoa, Službom za poslove sa strancima, Ministarstvom sigurnosti BiH, kao i Federalnim MUP-om, na kojem je razgovarano o problemu migranata i eventualnoj “migrantskoj krizi”. Raspravljalo se o mjerama i radnjama, odnosno aktivnostima koje je potrebno poduzeti na prevenciji eventualnog kriminogenog ponašanja i djelovanja migranata - pojašnjava Mulabdić.



Potvrdio je da je sarajevskim policajcima u nekoliko navrata prijavljeno nedolično i nasilno ponašanje.



- Odmah po zaprimljenim prijavama policijski službenici su, u skladu sa svojim nadležnostima, odmah poduzeli mjere i radnje. Također, od policije je evidentirano nekoliko međusobnih tuča između grupa migranata, koje su se uglavnom dešavale prilikom podjele hrane. U svim ovim slučajevima od policijskih službenika MUP KS stvari su stavljene pod kontrolu. Ovdje tendenciozno ističem "stavili pod kontrolu" jer imamo ozbiljan problem, a to je da većina migranata ne posjeduje nikakve identifikacione dokumente, a za njihovo zbrinjavanje mi nismo nadležni - ističe Mulabdić.



Zarazne bolesti



Ministar ukazuje i na mnogo veći problem.



- Među migrantima ima dosta osoba koje boluju od zaraznih bolesti, što svakako predstavlja opasnost za ostale migrante, ali i za naše sugrađane. Zbog svega naglašavam i apeliram na sve nadležne institucije, prvenstveno one koje su u isključivoj nadležnosti, da što prije poduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti da ne bismo imali pojavu epidemije, a i eventualnog narušavanja sigurnosti ne samo na području Sarajeva nego i u BiH - zaključuje Mulabdić.



