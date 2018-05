Za turiste koji ne žele da se na pojedinim mjestima zadržavaju dugo autor turističkih vodiča Rick Steves je za ''USA Today'' sastavio listu najboljih evropskih destinacija za jednodnevnu posjetu.

Na listi su se našli Mostar i Dubrovnik, a Steves je preporučio i put od Londona do Pariza, zatim od Helsinkija do Talina, te od Tarifa do Tangiera.



- Brojni turisti obožavaju Dubrovnik i jadranske otoke, ali za mene je putovanje u kontinentalnu BiH, odnosno Mostar, zaista jedno bogato iskustvo. Od Mostara do Dubrovnika možete stići za tri sata i dovoljno je da unajmite vozilo ili se pridružite nekoj od ekskurzija. Stari most je nešto po čemu se Mostar izdvaja od drugih gradova. Nažalost, rat je ostavio svoj trag na ovom gradu i most je bio uništen - naveo je Steves.



On je dodao da je grad oživio 2004. godine, kada je Stari most obnovljen.



- Snažan je doživljaj gledati na grad s vrha ovog mosta jer minareti zajedno s obližnjom katoličkom crkvom presijecaju nebo. Ovdje je jasno vidljiv osmanski utjecaj, jer su pojedine kuće i bazari izgrađeni u turskom stilu - zaključio je Steves.





(Fokus.ba)