Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Borjana Krišto smatra da će Centralna izborna komisija BiH donijeti danas odluku o raspisivanju općih izbora, budući da, prema aktuelnom Izbornom zakonu, za to nema prepreka.

arhiv / 24sata.info

"Svjesna sam da postoji presuda Ustavnog suda i da su osporene određene odredbe o izboru delegata iz kantonalnih skupština za Dom naroda Parlamenta FBiH, a onda i posredno za Dom naroda BiH", rekla je Krišto i dodala da se ta dva doma ne mogu konstituisati.



Prema njenim riječima, za promjene Izbornog zakona po jasnim načelima presude Ustavnog suda bilo je dovoljno vremena, do čega nažalost nije došlo, jer su bošnjačke političke stranke mjesecima negirale presudu Ustavnog suda, a onda i sama načela koja su vodila ka rješenju.



"Sada ne postoji način sprovođenja rezultata posrednih izbora. Sve to vodi do jedne ozbiljne ustavne i svake druge krize", upozorila je Krišto za "Večernji list".



Prema njenim riječima, trebalo je učiniti sve da do izmjena Izbornog zakona dođe kroz redovnu proceduru, jer je to bio jedini način kojim bi se dobili fer i demokratski izbori, pošto se na Izbornom zakonu zasniva demokratski sistem BiH.



"Da je kojim slučajem BiH pravna i demokratska zemlja, kakva bi trebala biti, ove zakonske odredbe je trebalo izmijeniti. Problem je, međutim, što većina zamišlja kakva bi BiH trebala biti, pa na tom temelju i kreiraju rješenja. Neki od njih čak izjavljuju da je zakonske odredbe moguće donijeti i nakon izbora", navela je Krišto.



Komentarišući izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da je izmjene Izbornog zakona moguće donijeti i nekoliko dana prije izbora, Krišto je rekla da to nema nikakve veze sa izbornom regulativom u kojoj se jasno navodi da se Izborni zakon ne može mijenjati 150 dana od raspisivanja izbora.



Krišto smatra da uključivanje Venecijanske komisije u rješavanje problema izmjene Izbornog zakona predstavlja samo kupovinu vremena.



Ona je istakla da je odluka Ustavnog suda pravna činjenica bez obzira na bilo čiji politički stav i da je trebalo prihvatiti kao takvu i sprovesti, jer bi se tada došlo do rješenja.



"Svjedočila sam brojnim razgovorima u kojima se, s druge strane, samo negirao meritum presude o konstitutivnosti, odnosno legitimnom predstavljanju. Umjesto toga išlo se sa zahtjevima za smanjenje nadležnosti Doma naroda, a sve s ciljem kako bi u BiH imali dominaciju jednog naroda, a ne da to bude zemlja sa tri konstitutivna i ravnopravna naroda", istakla je Krišto i poručila da je trenutno cijeli sistem u BiH doveden do apsurda.

(SRNA)