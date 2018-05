Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç kazao je danas novinarima u Sarajevu da je posjeta predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana Bosni i Hercegovini mnogo prije predviđana i planirana te da je u pitanju radna posjeta.

Podsjetio je da je tokom zvanične i službene posjete premijera Turske BiH Binalija Yildirima krajem marta ove godine zvanično i najavljena ova posjeta, ali za juni mjesec, međutim posjeta je pomjerena za 20. maj.



- U vrijeme kada je počela zvanična komunikacija u vezi s najavom i prijedlozima datuma za posjetu predsjednika Erdoğana, u Turskoj su se dogodila određena politička zbivanja usljed kojih je došlo do raspisivanja prijevremenih izbora zbog čega je posjeta pomjerena za raniji termin - pojasnio je.



U okviru ove radne posjete, dodao je ambasador, planirano je da se na susretu s bh. zvaničnicima razgovara o političkoj, ekonomskoj, regionalnoj i trgovinskoj saradnji, ali i o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd, podsjećajući da je u toku izrada Studije izvodljivosti u vezi s ovim projektom, a sam rad na pripremnim aktivnostima i dalje traje.



Napomenuo je i da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u službenoj posjeti Turskoj, razgovarao na najvišem nivou o ovom projektu, a nakon toga posjeta Erdoğana BiH će stvoriti priliku za nastavak razgovora o ovoj temi, ali i drugim projektima važnim za unapređenje bilateralne saradnje.



- Posjetu ocjenjujemo kao radnu posjetu koja treba imati fokus upravo na ekonomskim, trgovinskim temama i onima koje se tiču dodatnih investiranja te razvoja saradnje dvije zemlje. Iz te perspektive treba posmatrati predstojeću posjetu - mišljenja je Koç.



U okviru ove posjete predviđeno je, kaže ambasador, da Erdoğan prisustvuje šestom redovnom zasjedanju Generalne skupštine Unije evropskih demokrata Turske, a tokom posjete trebao bi mu biti dodijeljen i počasni doktorat Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i sve to ranije je odlučeno.



Osim ovoga, Koç je naglasio, da nema potrebe da se ovoj posjeti pripisuje bilo koji drugi smisao jer je cijeli tok priprema uobičajen i spada u redovne aktivnosti za pripremu radnih posjeta te bi svako drugačije posmatranje karaktera ove posjete bilo nepotrebno.



Posebno je istaknuo da bi se trebalo fokusirati na posebne međusobne odnose između BiH i Turske, ukazujući na obim vanjskotrgovinske razmjene koja ubrzano raste, a u završnoj fazi su i pripreme za potpisivanje revidiranog Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i Turske.



- Ovaj sporazum, nažalost, zbog birokratskih prepreka i zakonske procedure koja je potreba za njegovo potpuno usvajanje neće stići da se potpiše tokom ove posjete predsjednika. Ipak važno je fokusirati se na pozitivne teme koje mogu doprinijeti unapređenju odnosa - stav je turskog ambasadora u BiH.



Kroz ovaj revidirani Sporazum o slobodnoj trgovini, nakon finaliziranja pregovora, bit će omogućeno bh. izvoznicima mesa da mnogo relaksiranije pristupe ovoj aktivnosti, a tim sporazumom parafirano je da za naredni petogodišnji period, na godišnjoj osnovi, omogući izvoz 8.000 tona mesa iz BiH.



Ambasador smatra da je to novi uspjeh i nova faza za bh. izvoznike mesa te je dodao da je potrebno i za neke druge poljoprivredne proizvode pregovarati kako bi se bh. izvoznicima omogućilo da i te proizvode mnogo lakše izvoze u Tursku.



Iako se, naglasio je, ove godine i u BiH i u Turskoj održavaju izbori, stava je da je potrebno više prostora dati uzajamnom podržavanju, a ne političkim manipulacijama, što je za dobrobit i bilateralnih odnosa dvije zemlje, ali i odnosa u regiji.



Njegov prijedlog je da se u narednom periodu više govori o konkretnim projektima te da se više energije troši na ekonomske teme, jer postoji veliki broj snažnih turskih investitora koji žele doći u BiH.



- Hajde da posmatramo ovu posjetu kao snažan korak potencijalnim investitorima da dođu u BiH - kazao je ambasador te dodao da će se izbori desiti i proći, a ostat će konkretne ekonomske brojke, trgovinski pokazatelji i pokazatelji odnosa između dvije zemlje koji su jedino trajni.



Pozvao je sve da dolazak predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana BiH posmatraju kao važan korak i značajan pomak u dodatnom razvijanju odnosa BiH i Turske.

