Komentirajući današnji štrajk upozorenja u svim srednjim školama i najavljeni štrajk upozorenja u osnovnim školama HNŽ-a koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku, glasnogovornik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Pero Pavlović izjavio je kako će pitanja koja nisu sadržana u potpisanom Kolektivnom ugovoru ili koja se ne rješavaju odredbama Kolektivnog ugovora biti riješena na najbolji mogući način socijalnim dijalogom te kako će tako biti otklonjena mogućnost za stupanje u štrajk.

Foto: 24sata.info

Odgovarajući na upit kada će u konačnici biti riješena pitanja, odnosno zahtjevi koje predstavnici sindikata navode kao razloge stupanja u štrajk, Pavlović je u ponedjeljak u izjavi za medije ustvrdio kako je dijalog između Vlade HNŽ-a i predstavnika sindikata konstantan.



- Ova Vlada je u vrh svojih prioriteta postavila prosvjetu i obrazovanje i to nije samo isprazna retorika nego se to lako može i provjeriti. Mi smo kao Vlada postigli takvu razinu da naši prosvjetni djelatnici imaju plaće na svojim računima najkasnije do desetog u mjesecu . . . Plaće prosvjetnih djelatnika su u samome vrhu kada su u pitanju njihove kolege u drugim županijama pa i u usporedbi s plaćama prosvjetnih djelatnika na području Republike Srpske – istaknuo je Pavlović.



Komentirajući štrajkove upozorenja, on je podsjetio kako je riješen radno pravni status prosvjetnih djelatnika.



Po njegovim riječima, većina prosvjetnih djelatnika, koji su godinama radili po ugovoru na određeno vrijeme, danas ima radni status na neodređeno vrijeme. pavlović je dodao kako su organizacijske sheme, koje su također bile jako ozbiljan problem u obrazovanju, većinom riješene.



Govoreći o tome koliku pozornost Vlada HNŽ-a posvećuje obrazovanju Pavlović je naveo činjenicu da Vlada oko 10 milijuna troši ili će vrlo brzo utrošiti kada je u pitanju infrastruktura školskih objekata, odnosno, kada je riječ o uvjetima u kojima borave djeca i u kojima rade prosvjetni djelatnici.



Također, napomenuo je i financiranje prijevoza učenika za koje Vlada na razini godine izdvaja tri milijuna konvertibilnih maraka što je ranijih godina bi trošak kojeg su imale jedinice lokalne samouprave.



- Važno je istaknuti naš stalni i vrlo korektni dijalog s predstavnicima sindikata. Stoga iznenađuje i pomalo čudi tako iznenada u javnosti stvorena klima kao da se ne razgovara - iznenađen je Pavlović.



Dodao je kako zaista čudi današnji štrajk upozorenja u srednjim školama i najavljeni štrajk upozorenja u osnovnim školama koje rade po Hrvatskom nastavnom planu i programu te kako "izgledaju kao jedna koordinirana akcija".



Pavlović je naglasio kako Vlada i dalje stoji otvorena za razgovore i kako je obrazovanje jedan od prioriteta rada Vlade HNŽ-a.



Podsjetimo da je u ponedjeljak održan štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području HNŽ- a, dok će se u osnovnim školama Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku štrajk održati 9. svibnja, i to prvi školski sat u obje smjene.



Sindikat učitelja traži donošenje i usklađivanje koeficijenata i potpisivanje kolektivnog ugovora, potom donošenje zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, donošenje pedagoških standarda i normativa, isplatu tužbi po pravomoćnim presudama, te vraćanje isplate porodiljama na 100 posto.



Također, traže da se djelatnicima koji rade na određeno do 30. lipnja 2018. godine omogući godišnji odmor kako bi mogli ostvariti pravo na regres. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune u Sindikatu kažu kako će biti primorani koristiti zakonom predviđene mjere, uključujući prosvjede i generalni štrajk.

(FENA)