Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Zvorniku da Srpska demokratska stranka /SDS/ u pokušaju da skrene pažnju na sebe želi da prikaže Republiku Srpsku kao mjesto koje nije sigurno.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Njihovi aktivisti i njihov ministar bezbjednosti /Dragan Mektić/ izmislili su priču o paravojsci, koja je Republiku Srpsku mnogo koštala na međunarodnom planu", rekao je novinarima Dodik, nakon otvaranja fabrike "Zeohem" u Zvorniku.



On je istakao da u SDS-u izmišljaju priče o nelegalnom naoružanju "koje Srpsku opet svrstava u svijetu na neku drugu stranu".



Dodik je, komentarišući saopštenje SDS-a u vezi sa slučajem tragično preminulog Davida Dragičević, rekao da više nema potrebe komentarisati šta govore iz SDS-a.



On je naglasio da je to grupa ljudi u mentalnom kapacitetu u kojem ne vidi ništa drugo osim kontinuiranog izazivanja ili skretanje pažnje na neke nepotrebne stvari.



(SRNA)